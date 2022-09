Při prvním honu na kachny vyhrály ty, které letěly nízko nad hladinou

Ještě před začátkem honu účastníci prošli kontrolou. Policisté hned u zaparkovaných aut prověřili jejich zbraně, doklady a také to, zda nejsou pod vlivem alkoholu.

„Nabíjet a vybíjet zbraně můžete až na určeném stanovišti. Střelci v žádném případě během leče neopustí svoje stanoviště k individuální dohledávce, až po leči vezmeme psy a projdeme břehy,“ instruoval své kolegy jednatel okresního mysliveckého spolku Stanislav Císař v roli závodčího.

Stejně tak museli lovci dávat pozor na psy aportující kachny a člověka v loďce, který pernatou zvěř vyháněl z rákosí. Vyhráno měly ty kachny, které zůstaly na hladině nebo po vyplašení přelétávaly nízko nad vodou. Střelba je v těchto případech zakázána.

Letos v květnu myslivci vysadili na rybníku Luže celkem 150 malých kachen divokých. Ptáky pak přikrmovali.

„Kachny obvykle zůstávají věrné místu vypouštění a jejich větší počet většinou přiláká i další divoké jedince. Vypuštění a umístění hnízdních budek je možné jen se souhlasem majitele pozemku. Divoká kachna je velmi žravá, odpovídá to její pohybové aktivitě i intenzivnímu tělesnému růstu a vývoji,“ vysvětluje Stanislav Císař.

Samotný lov trval jen něco přes půl hodiny. Pak se myslivci sešli u hráze a někteří se svými psy obešli rybník, aby dohledali zbylé ulovené kusy.

Fousek je všestranné a nedoceněné plemeno

„Používají se lovecká plemena ohařů. Je tu i pikardský ohař dlouhosrstý, což je u nás docela rarita, je jich pouze sedm v republice. Máme tu i českého fouska a malého münsterlanda,“ zmínil Stanislav Císař další zástupce plemen vyšlechtěných k lovu zvěře a jejímu aportování.

Soňa Chaloupková z Nového Města na Moravě přijela s fenkami českého fouska Casey a Ditou, její manžel dával povely další fence, Citě.

„O českém fouskovi se říká, že je to pes pro českou krajinu; je to dost všestranné plemeno pro myslivost. Fousci jsou nedocenění, není to módní plemeno, teď jedou maďarští a výmarští ohaři,“ pověděla na konci honu. Vycvičené fenky vydrží hodně, v sobotu absolvovaly jeden lov a v neděli dokonce dva.

„Na dnešním honu se sešlo patnáct střelců, čtyři honci a šest lovecky upotřebitelných psů,“ bilancoval Stanislav Císař akci pořádanou mysliveckým spolkem Řečice. Ulovili celkem 51 kachen.

Kachny se mohou lovit také na tahu, má to však specifická pravidla. Takto se může lovit jen ve středu a v sobotu, lov se podobá čekané. Musí být alespoň tři střelci a nejméně jeden lovecký pes.

„Na Žďársku ročně probíhají desítky honů na kachny. V roce 2021 se v našem okrese lovily kachny v 64 honitbách,“ spočítal Císař.

Už o dva týdny dříve začala lovecká sezona na divoké husy, ty se však na Vysočině vyskytují jen minimálně, hojně však hnízdí na jižní Moravě.