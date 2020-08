Letní kina jsou jistota, přitahují davy lidí navzdory počasí i koronaviru

Do Bystřice míří filmové hvězdy Ani letos nepřijdou filmoví fanoušci o letní festival studentské audiovizuální tvorby. I tentokrát se Start Film Fest uskuteční v Bystřici nad Pernštejnem - ode dneška do 14. srpna.

„Koronavirus nám dává zabrat, je zázrak, že se pátý ročník festivalu vůbec uskuteční. Stihli jsme jej připravit ani ne za dva měsíce,“ říká organizátor Josef Čadík. „Velké díky všem, kdo se na festivalu podílí,“ nezapomněl dodat. Do osmitisícového města už v minulých letech dostal řadu filmových osobností, například Ondřeje Havelku, Jiřího Stracha, Radima Špačka, Jiřího Mádla a další. Filmové projekce odstartují již dnes večer, oficiální zahájení je na programu v neděli. „Každý den dorazí nějaký speciální host, nejvíc jich bude v neděli, kdy na promítání filmu 3Bobule dorazí jeho štáb i herci,“ vyzdvihuje Čadík. Soutěžní studentské filmy se budou promítat od pondělí do čtvrtka v kulturním domě vždy od 18.00. Promítání českých a zahraničích celovečerních filmů je vždy v 19.00 (v KD) a ve 21.30 (na Masarykově náměstí). Přesný program najdou zájemci na webu startfilm.cz.