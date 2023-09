Města lákají lékaře na Vysočinu i penězi. Ani milion ale občas nezabírá

Jemnice na jihu Vysočiny pediatra marně hledají už přes rok a půl. „Lidé to řeší různě. Dojíždějí, kam se dá. Není to jednoduchá situace,“ posteskl si starosta Pavel Nevrkla.

Už na začátku loňského roku odvezli z Jemnice na krajský úřad přes 200 lékařských karet dětí, které po odchodu pediatra neměl kdo převzít do péče.

Pojišťovna VZP i Kraj Vysočina nabízejí případným zájemcům, kteří by si chtěli zřídit lékařskou ordinaci, za určitých podmínek finanční bonusy v řádu stovek tisíc korun. Aktivitu, která by přivedla do obcí nové lékaře, vzali do rukou i obce samotné. Skoro by se dalo říct, že se města předhánějí v tom, kdo nabídne větší sumu.

Například v Třebíči může dostat nový lékař, který si vybuduje ordinaci, za určitých podmínek jeden milion korun. Jedním z hlavních požadavků radnice je, aby šlo o plnohodnotnou praxi, kterou povede minimálně pět let.

Třebíč vyplatila už dva milionové příspěvky

Třebíči se tento taktický krok zatím vyplácí. „Chceme motivovat lékaře k otevření nových ordinací finančním bonusem. Začali jsme tento program úřadovat v dubnu tohoto roku a od té doby už máme schválené dva příspěvky. Jeden je pro praktického lékaře a o druhý se dělí dvě dětské lékařky, které tvoří jedno sdružení,“ popisuje starosta Pavel Pacal s tím, že na stole mají nyní další dvě žádosti o příspěvek, které budou vyhodnocovat.

Limit pro roční čerpání příspěvku třebíčská radnice nemá. „Jsme připraveni podpořit všechny, kteří splní dané podmínky. Nemáme žádný strop. Bude-li takové množství pediatrů a praktiků, které se tu uživí a budou tu chtít mít plnohodnotné ordinace, tak to jen uvítáme,“ dodává Pacal.

Zároveň odmítá, že by se města mezi sebou navzájem přeplácela. „Třebíč je spádové město pro 92 obcí a stejně nakonec všichni končí u nás. Nemyslím si, že bychom si konkurovali,“ domnívá se Pavel Pacal.

Zřejmě nejvyšší finanční bonus nabízí příchozím lékařům čtyřtisícová Jemnice na jihu Vysočiny. Ta dává dokonce 1 milion a 200 tisíc korun. „Vyplatili jsme pět příspěvků. Sehnali jsme zubaře a praktické lékaře. Na pediatra, kterého bychom nutně potřebovali, zatím marně čekáme,“ říká starosta Pavel Nevrkla.

Než se přeplácet, města raději spojila síly

Teď dokonce Jemnice spojila síly s nedalekými Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou a pediatra hledají tato tři sídla společně. „Dohodli jsme se se starosty, že se nebudeme v této záležitosti přeplácet, protože dřív nebo později by k tomu došlo. Nám je jedno, ve kterém z těchto měst ten lékař nakonec bude sedět. Jsme od sebe dvacet kilometrů. Spojili jsme síly, sdílíme kontakty a hledáme společně. Pravidelně se v té věci scházíme,“ zdůrazňuje jemnický starosta.

„Nechceme se na tom našem malém písečku přetahovat a vytvářet nějaké nezdravé prostředí,“ souhlasí Martin Ferdan, starosta Moravských Budějovic.

Jemnický starosta Nevrkla se také domnívá, že peníze ve finále nehrají tak důležitou roli, jak by se mohlo zdát. „Vidíme to hlavně u mladých lékařů po škole. U nich je takové nasmlouvání a upsání natvrdo na pět let za peníze skoro kontraproduktivní. Lepší je nabídnout jim třeba výhodně parcelu pro výstavbu domu,“ zamýšlí se Ferdan.

Do boje o lékaře vstoupila před časem i Jihlava. Město může případným zájemcům z řad lékařů poskytnout pronájem bytu nebo vhodného nebytového prostoru, případně po domluvě nebytový prostor upravit na ordinaci. Lékařům na vybavení ordinace může radnice přispět částkou 100 tisíc korun.

„Lákáme hlavně pediatry, kterých je největší nedostatek. Zatím jedna pediatrička využila naše peníze pro vybavení ordinace. V současné době jednáme s další dětskou lékařkou o možnosti úpravy prostoru vhodného k provozování ordinace. Prodali jsme také pozemek pro vybudování lékařského domu, kde by měli být zubaři a měla by se tím zlepšit dostupnost zubařské péče,“ popisuje Radovan Daněk, mluvčí jihlavského magistrátu.

Vznik nových ordinací podporuje i kraj Nové ordinace mohou na Vysočině získat i krajskou podporu. Původně hejtmanství podporovalo jen ordinace zubních lékařů. Peníze byly určené obcím a jejich svazkům na vybavení ordinací. Od letošního roku mohou žádat i samotní lékaři. Mohou získat až 300 tisíc korun. „Letos jsme již podpořili jednu stomatologickou ordinaci, nyní jsme schválili dotaci dalším třem žadatelům,“ uvedl hejtman Vítězslav Schrek (ODS). Jedna stomatologická ordinace vznikne ve Žďáře nad Sázavou a druhá v Přibyslavi. „Máme ale i první vlaštovku v oblasti pediatrie. Nová dětská ambulance, která nahradí jednu zanikající, vznikne ve Žďáře nad Sázavou,“ řekl hejtman. Z dotačního programu je letos zatím vyčerpáno 1,1 milionu. „Máme avizované další žádosti, které by mohly přijít. Pokud bychom neměli dostatek finančních prostředků, hledáme způsob, jak výplatu nad rámec stanovené alokace 1,3 milionu korun uhradit,“ konstatoval. Novinkou je také otevření ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, která začala od září fungovat při krajské nemocnici v Pelhřimově. Jde o společný projekt Všeobecné zdravotní pojišťovna (VZP) a Kraje Vysočina. Nový dětský obvod přijme až jeden tisíc pacientů, a to nově narozené děti a děti bez stávajícího praktického lékaře až do věku 15 let. Registrace je dále podmíněna trvalým bydlištěm v okrese Pelhřimov. „O registraci byl obrovský zájem. Zatím je kapacita naplněná z poloviny. Provoz jsme zahájili 11. září. Ordinace funguje od pondělí do pátku a střídají se v ní dva pediatři dětského oddělení naší nemocnice,“ upřesnila Alexandra Knapová, tisková mluvčí nemocnice. Další takováto ordinace by měla od října vzniknout v havlíčkobrodské nemocnici.