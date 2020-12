Místo pálky a míčku hokejku, na baseballovém stadionu v Třebíči se bruslí

Ledová plocha Na Hvězdě Velikost ledové plochy v areálu Na Hvězdě je 40 x 20 metrů a je k dispozici denně od 9.00 do 21.30 hodin. Pevné bloky pro veřejnost budou od 15.00 do 16.30 a od 17.00 do 18.30, v ostatní časy bude možné si plochu pronajmout také soukromě. Za vstupné dospělí zaplatí 50 Kč, děti do 120 cm bruslí zdarma, půjčení bruslí stojí 50 Kč, stejně tak jako broušení.