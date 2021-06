Žďárská gilotina není bezbariérová, zjistili po roce. Lávku znovu opraví

Lávku přes řeku Sázavu na Farských humnech provází závady již od okamžiku, kdy byla dokončena. Přemostění, které chodci i cyklisté využívají od minulého léta, si loni pozornost získalo hlavně opačně namontovaným zábradlím. To téměř znemožnilo vodákům průjezd pod lávkou a mezi místními se tak uchytila nelichotivá přezdívka žďárská gilotina.

Stavbě přibývají položky na seznam chyb průběžně dál. Nyní se bezmála po roce fungování ukázalo, že napojení asfaltové plochy na těleso mostu neodpovídá bezbariérové vyhlášce. Obyvatelé na to upozorňovali ve webové dotazovně města s tím, že vozíčkář nájezd zdolá jen stěží.

Přemostění tedy čekají opět úpravy. „Předmětem prací bude odstranění svárů, oprava povrchu komunikace a sklonu asfaltové plochy,“ sdělil mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček s tím, že nejde o chybu projektu, nýbrž o pochybení na straně dodavatele. „Všechny opravy budou tedy vyřešeny v rámci reklamace,“ dodal Papáček.

Kromě nevyhovujícího napojení komunikace na lávku se má rovnou řešit také nátěr zábradlí, k jehož poškození došlo právě při otáčení zábradlí po chybném namontování loni v létě.

Na rozvoj cyklodopravy jdou desítky milionů

Opravy mají být podle vyjádření mluvčího radnice hotové ještě do konce června, dovolí-li to počasí. Průchodnost a průjezdnost hojně využívané trasy by však tyto práce neměly nijak omezit. Dodavatelská firma PORR však v tomto ohledu konkrétnější nebyla.

„V příštím měsíci by mělo proběhnout jednání se zadavatelem, kde v dané věci projednáme další postup,“ sdělila v pátek Kateřina Malíková, mluvčí společnosti PORR.

Most na „Farčatech“ je součástí projektu rozvoje cyklodopravy ve městě. Do něj spadá například další nová lávka přes Sázavu na sídliště Klafar, cyklostezka ze Žďáru nad Sázavou do Stržanova nebo nová komunikace pro jezdce na kolech v ulici 1. máje.

V rámci projektu bylo také přes 1,5 kilometru komunikací ve městě opatřeno piktogramy pro zvýšení bezpečnosti cyklistů. Předpokládané náklady ve výši 25,3 milionu korun, z nichž dotace pokryla 14,2 milionu, se nakonec v průběhu výstavby navýšily.



Na vícepráce město muselo vydat 3,4 milionu korun. Největší podíl na tom měla nová trasa do Stržanova, kde byl objeven silný pramen vody. Muselo tam být tedy sanováno podloží a na místě vznikla nová retenční nádrž.

Závady se na lávce našly naposledy letos v lednu: