Před lety se v něm usídlila prodejna, nyní chce Třebíč kulturní dům zpět

16:08

Koncerty, plesy, zábavy, divadelní představení. A taky oblíbená restaurace. Tak si mnozí obyvatelé Třebíče pamatují využití kulturního domu v Borovině na Dělnickém náměstí. Posledních dvacet let ale tyto rozlehlé prostory slouží jako prodejna nábytku a pivnice. To by se letos mohlo začít měnit.