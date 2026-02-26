„Vycházíme z demografie území. Žije tam poměrně dost starších lidí, často sami či v páru, ve velkých rodinných domech. Ty jsou mnohdy vícepatrové, podsklepené, plné schodů, s velkými zahradami. A může nastat situace, že se už tito lidé nebudou schopni o takový dům postarat,“ popsal žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár - Živé město).
Pro tento případ jim chce radnice nabídnout alternativu - seniorské bydlení, za nímž ale nebudou muset přesidlovat nikam daleko. Protože byť je Žďár vcelku malé město, může být pro seniory přechod z klidné čtvrti do zařízení v rušnějším centru problém.
„Vycházíme ze zkušenosti z Belgie. Lidé tam jsou ochotni se přestěhovat do bytového domu, například s terénními službami, ovšem za předpokladu, že zůstanou ve své lokalitě, kde prožili třeba desítky let, znají ji, mají tam přátele,“ objasnil Mrkos.
Radnice si zatím vytipovala budovu bývalého kulturního domu v ulici Na Úvoze, jež už dávno neslouží svému původnímu účelu. Stará je asi šest desetiletí, čemuž odpovídá i její vzhled. Část město poskytuje různým komerčním nájemcům, v objektu funguje třeba kadeřnictví, kosmetika, schází se tam křesťanské společenství. Některé prostory jsou ale nevyužité.
Restauracím se nedařilo
„Je to škoda. Kdysi tam léta fungovala vyhlášená restaurace, měli vynikající maso a steaky. Člověk tam ale mohl zajít i jen na pivo, posedět. Když skončila, zkoušeli to ještě další provozovatelé, dokonce se zahrádkou, ale bez úspěchu. Teď je tam prázdno, přitom je to obrovský prostor,“ vylíčil starší muž ze sousední ulice.
Přestože on sám o stěhování do bytu neuvažuje, přestavba části „kulturáku“ na obydlí pro seniory mu přijde jako dobrý nápad. „Pořád je to lepší, než aby nám to časem spadlo na hlavu. Ten barák, jak vidíte, už nějaké opravy potřebuje, stejně jako okolí,“ míní muž.
Podle starosty Mrkose je záměr v počátcích. Obyvatelé z vytipovaných ulic dostali do schránek anketu, kde se mohli k plánům vyjádřit.
Město nyní bude zájem vyhodnocovat. I kdyby byty v někdejším „kulturáku“ nakonec vznikly, nemusí to ale nutně znamenat odchod stávajících provozů. „Je vždy dobré kombinovat bydlení s komerčními službami, může to být přínos pro obě strany,“ dodal Martin Mrkos.
Město připravuje i další byty
Žďár se teď na rozšiřování svého bytového fondu zaměřuje. Ten totiž není nijak velký, tvoří ho v podstatě jen kolem pětistovky jednotek v domech s pečovatelskou službou a v takzvaných svobodárnách. Nejblíž realizaci je teď dle radnice projekt nových městských bytů v kombinaci s firemním bydlením. Stavba na sídlišti Klafar, již chystá radnice s místní společností DEL, čeká už na stavební povolení. V ideálním případě se tak kopne do země už letos na jaře.
Dům s 24 cenově dostupnými nájemními byty vyroste dále u městského úřadu v ulici Dr. Drože. „Předpokládáme, že by do konce června mohl být hotov projekt pro stavební povolení,“ upřesnil starosta Mrkos. V případě další městské bytovky v ulici Novoměstská, nabízející obdobný počet jednotek k pronájmu, připravují Žďárští soutěž formou Design & Build, kdy budou shánět zároveň projektanta i zhotovitele.
Letos v létě začne stavební ruch i v prostoru někdejšího klubu Batyskaf, mezi atriem a bazénem, kde vyroste dům s družstevními byty. Tam sice nejde o ryze městský projekt, s investorem Žďár ale spolupracuje.
Radníce zaspala, volá opozice
Ač tak mají v horizontu několika let přibýt do bytového fondu minimálně desítky přírůstků, dle opozice radnice zaspala a příprava je žalostně pomalá.
„To, že město nestaví byty, víme déle než dvacet let. Po etapě výstavby zhruba stovky rodinných domů na přelomu tisíciletí město nic nepostavilo. Na trhu chybí cenově dostupná nabídka, takže byty i pronájmy vystřelily nahoru. A pokud nepřijde větší nabídka, levnější nebudou,“ uvedl zastupitel Jan Havlík (Změna 2018).
Změna 2018 dle jeho slov podporuje a dlouhodobě připomíná potřebu dostupného bydlení. „Ovšem dosavadní developerská výstavba, s nájemným více než 80 procent tržního nájemného, nebo byty do vlastnictví v cenách pět a více milionů, podle nás dostupným bydlením není,“ zdůraznil Havlík.
Jako problém vnímá opozice i místa výstavby a zahušťování stávající zástavby, navíc bez dostatečné dopravní obslužnosti. „Sem patří právě i záměr v ulicích Dr. Drože a Novoměstská. Je pro nás těžko pochopitelné, proč město, vlastnící pozemky na Klafaru, tyto prodává developerům, a samo chce stavět uvnitř města a zahušťovat již tak problematická místa,“ povzdechl si zastupitel Jaromír Brychta (Změna 2018).
Obyvatelé prodali městu šest bytů
Vedle nové výstavby, případně úprav svých starších budov, chce Žďár nad Sázavou navýšit počet svých bytů i prostřednictvím výkupů od veřejnosti. K této praxi radnice přistoupila zhruba před rokem, během něhož se povedlo od obyvatel sehnat šest obydlí. „Pětkrát je to byt o dispozici 2+1, jednou 3+1. Sedmý byt je v procesu nákupu,“ přiblížil žďárský starosta Martin Mrkos.
Město nedávno avizovalo, že nabídky od občanů přijímá do konce ledna, teď ale oznámilo, že byl termín prodloužen, a to až do závěru letošního června.„Dotační program, který při koupi bytů částečně využíváme, totiž nakonec pokračuje,“ objasnil změnu starosta.
Lidé, kteří se rozhodnou prodat svůj nemovitý majetek právě městu, mají podle něj jistotu bezpečného, rychlého a hlavně férového nákupu. „Garantujeme také, že byt bude dál využit výhradně k bydlení, nebude sloužit jenom jako investiční komodita, která nakonec zůstane prázdná,“ podotkl Mrkos.
Starosta také dodal, že bytové jednotky radnice vykupuje za cenu obvyklou, tedy určenou odborným znaleckým posudkem.