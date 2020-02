Kuchaři jihlavské nemocnice budou po třiceti letech konečně vařit v novém

Jihlavská nemocnice zahájila rekonstrukci svého stravovacího pavilonu. Během dvou let by měl pavilon projít kompletní obměnou stavební i technologické části. Ve stávající podobě byl v provozu už celých třicet let a současným standardům nevyhovoval.