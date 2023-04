Kuchařské Nagano. Vybrané pokrmy studentů hodnotili michelinští šéfkuchaři

Klání bylo určené pro studenty gastronomických oborů. Kromě Čechů ve finále byli například zástupci Slovenska, Francie, Japonska či Itálie.

„Páté místo je pro nás obrovský úspěch. Soutěž je otevřená studentům do 24 let, takže pouhým okem si dovolíme tvrdit, že jsme měli jeden z nejmladších týmů. V tomto oboru je každý rok hrozně znát. Těší nás, že nezaostáváme a že David a Tereza stihli vše v časovém limitu,“ shodují se Tomáš Partl a Petr Zadražil, mistři odborného výcviku, kteří studenty na soutěž připravovali.

V nabité konkurenci

Do finále jihlavský tým mířil s cílem neskončit poslední. A to se povedlo. „Páté místo je pro nás takový úspěch, ve který jsme absolutně nedoufali. V takto nabité konkurenci je to pro nás takové kuchařské Nagano,“ říkají nadšeně oba mistři.

Radost jim udělala celková atmosféra během finále i to, jak se týmy podporovaly navzájem.

Povinnými surovinami pro letošní ročník soutěže byly vepřový hřbet a zlatá šalotka pro slaný chod. Pro dezert byl povinný ardenský cider a káva. Pětičlenná porota měla možnost ochutnat Davidovu senem zauzenou vepřovou kotletu plněnou játrovou fáší s mangoldem. Byla podávána s košíčkem ze šalotkových slupek, plněným krémem z krve a pěnou z vepřových kůží. Navíc ještě s máslovou omáčkou s kmínovým a estragonovým olejem. Taky s pošírovanou mrkví v tymiánovém sádle, kyselou šalotkou, šalotkovým pyré a kroupami.

Tereza připravila pro porotce dezert v podobě kávového mousse s křupavou oplatkou, krémem z citronového tymiánu a gelem z řapíkatého celeru a cideru. Vše doplnila o choux z odpalovaného těsta plněné espumou z manga.

S výsledkem své práce jsou oba studenti až na pár drobností, které se ovšem podařilo elegantně a rychle vyřešit, spokojeni.

„Soutěžní pokrm se nám podle našich představ podařil, ale bylo tam pár drobností, které jsem mohla udělat lépe,“ ohlíží se Tereza Urbánková.

„Podařilo se mi udělat vše téměř dobře. Bohužel jsem zapomněl osolit omáčku a dát fenykl, jinak to bylo v pohodě,“ doplnil její kolega David Lukačko. Oba si ale cení velkých zkušeností, které jim soutěž dala. „Určitě se mi v životě budou hodit,“ dodal David.

Studenti dostali možnost atraktivní stáže

Jejich pedagogové mají pro oba jenom slova chvály. Český soutěžní tým se musel popasovat i s velkou nervozitou.

„Opravdu klobouk dolů. Udrželi nervy na uzdě na místě, kde se sešlo tolik kuchařských osobností francouzské gastronomie v čele s předsedou poroty dvoumichelinským šéfkuchařem Philippem Millem a patronem soutěže třímichelinským šéfkuchařem Emanuelem Renautem,“ pochválili.

Český tým si dokonce vysloužil pochvalu od prezidenta soutěže Philippa Milla. Ten jim zároveň nabídl možnost stáže v jeho restauraci oceněné michelinskou hvězdou v hotelu Domaine Les Cravéres v Remeši.

Teď už se ale škola chystá na další ročník této soutěže. Dostane dvojice opět příležitost?

„David je letos v posledním ročníku, tudíž končí. A Tereza? Ještě uvidíme, ale rádi bychom dali šanci i někomu jinému. Na nějaký oddech není vůbec čas, a co se týče dalšího ročníku, vše bude záležet, jestli postoupíme z korespondenčního kola,“ dodali Petr Partl a Tomáš Zadražil.

Kromě hlavní soutěže vyslala tato krajská škola žáky i do soutěže servis a sommeliérství. Sommeliér Erik Mareš a Kristýna Kratzmannová za servis obdrželi cenu regionálních dodavatelů.