Kruhový objezd u brodského Svatého Kříže se dostal do územního plánu

„Změna územního plánu je schválená. Teď už je vše připraveno pro další kroky projektantů a investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic,“ uvedl po jednomyslném hlasování zastupitelstva havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

„Jsme rádi za ten posun. Nyní můžeme podat žádost o územní rozhodnutí. Dokumentaci pro územní řízení máme připravenou,“ reagovala ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Příprava stavby se tak může posunout do další fáze. Podle Tesařové je však k odstartování zemních prací ještě hodně dlouhá cesta. Předpokládá, že by k tomu mohlo dojít nejdříve v roce 2025.

„Ve správních řízeních jsou velmi dlouhé lhůty. A také budeme muset výstavbu zkoordinovat s dalšími plánovanými stavbami,“ vysvětlila Tesařová s tím, že ze stejných důvodů už ŘSD na téže silnici odložilo i proměnu křižovatky pod dálničním sjezdem v Pávově.

Velkorysé řešení radnici zprvu zaskočilo

Kruhový objezd u Svatého Kříže nahradí sérii tří ne zrovna přehledných křižovatek. Při tragických nehodách loni v květnu a v červnu na nich zemřeli hned tři lidé. Tyto události jen umocnily požadavky místních občanů a plány úprav, které ŘSD na úseku již dříve představilo. Na velké nedostatky upozornila i bezpečnostní inspekce.

Základem proměny se má stát zcela nový kruhový objezd ještě před místem dnešní první odbočky do Svatého Kříže od Havlíčkova Brodu. Z tohoto objezdu by jedna větev šla na západ směrem k současné silnici do Kříže.

Z opačné, východní strany objezdu má pak vycházet větev, na niž by navazovala nová místní komunikace rovnoběžná s hlavním tahem. Ta by postupně napojila jak Ovčín, tak Mendlovu Ves. Dlouhá by měla být zhruba sedm set metrů.

Všechny ostatní odbočky do Svatého Kříže, Ovčína a Mendlovy Vsi by podle projektu ŘSD měly být zaslepeny. Zároveň by se měly blíž kruhovému objezdu přesunout autobusové zastávky.

Havlíčkobrodskou radnici tak velkorysé řešení zprvu trochu zaskočilo. Nakonec na něj ale vedení města kývlo a přijalo jej za své. Před necelými dvěma roky zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci s ŘSD. Na několika aspektech úpravy se bude město podílet.

Ze všeho nejdřív bylo třeba změnit územní plán. „Projekt je na tak velké ploše, že se nevejde do chráněného území silnice první třídy. Proto byla změna územního plánu nutná. Týká se zejména souběžné místní komunikace do Ovčína a Mendlovy Vsi,“ vysvětlil Honzárek.

Místo odbočky závora, klíč bude mít jen farmář

Již dříve se povedlo vyřešit námitky farmáře, který sídlí ve Svatém Kříži a obhospodařuje pozemky na obou stranách hlavní silnice. Nebyl spokojený s požadovaným zaslepením ostatních odboček do Kříže, které pravidelně využíval.

„U vyústění místní komunikace od Svatého Kříže na křižovatku u Mendlovy Vsi bude závora. Pouze farmář od ní bude mít klíče a bude tudy moci při vědomí nebezpečí na křížení silnic jezdit,“ popsal v minulosti dohodu Honzárek. „Toto řešení má podporu ŘSD i policie,“ dodal brodský místostarosta.

Pro havlíčkobrodskou radnici tím prozatím práce skončila. V budoucnu se pak bude podílet na podrobném projektu a při samotné stavbě i na uhrazení části nákladů.

V jaké výši se cena veškerých úprav bude pohybovat, zatím není jasné. Před dvěma roky se mluvilo o částce 82 milionů korun s tím, že podíl města za chodníky, osvětlení a souběžnou místní komunikaci bude činit přibližně čtvrtinu nákladů. Dnes už se ale ceny pohybují jinde a je otázka, kde budou za tři roky.

Podle Libora Honzárka se stavba sice jeví jednoduše, skrývat bude ale velké množství záludností. „Ty největší spočívají v nutných přeložkách. Dotčenými místy vede skutečně velké množství sítí, kabelů a potrubí,“ upozornil havlíčkobrodský místostarosta.