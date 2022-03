Jihlava má centrum pro uprchlíky, čekalo se u něj hodiny před otevřením

Na vyřízení administrativy čekali v nově otevřeném asistenčním centru v Jihlavě také příbuzní Jaroslava Dudyjaka, kteří uprchli z válkou zmítané Ukrajiny.

V pelhřimovském bytě, kde Jaroslav žije se svou ženou a dcerou, ubytoval v sobotu i manželku svého bratra a jejich dvě malé děti. Přišli ze západní části Ukrajiny.

„Přestože to na hranice neměli tak daleko, ve frontě na hranicích strávili nekonečných 36 hodin. K nám do Pelhřimova je pak vzali dodávkou naši známí. Na cestu k hranicím si vzali jen to nejnutnější. To, co popadli. Každý měl jednu tašku. Ale to nevadí, vše dokoupíme. Musíme si pomáhat,“ popisuje Jaroslav.

On sám žije a pracuje v České republice od roku 2005. Má zde i trvalý pobyt a jeho čeština je takřka bezchybná. I proto přijel se svými příbuznými, aby jim pomohl vyřídit víza a další úřední záležitosti.

Rodina jeho bratra se v České republice zatím rozhlíží. „Všechno je pro ně nové. Nikdy tady nebyli. Moc jsme jim toho ještě neukazovali. Chodíme na procházky po městě, aby se trochu rozptýlili. Uvidíme, jak to budou mít děti se školou. Zatím nemáme žádné informace o tom, kam by mohly chodit. Zatím budou doma,“ říká.

Jestli bude rodina jeho bratra chtít zůstat v České republice natrvalo, ukáže podle něj až vývoj situace na Ukrajině. „Mají tam všechno - bydlení, zázemí… Pokud by to šlo, asi by se chtěli vrátit,“ krčí rameny s tím, že na Ukrajině je stále zbytek jeho příbuzných. „Ti zatím vyčkávají. Boje u nich ještě nejsou,“ dodává.

Že by situace na Ukrajině mohla takto eskalovat, podle Jaroslava Dudyjaka nikdo nepředpokládal. „Nikdo nemohl tušit, že Rusko na nás takto zaútočí. Je škoda všech rodin, všech vojáků, kteří tam válčí,“ říká se slzami v očích.

Velmi oceňuje pomoc České republiky. „Ta solidarita je úžasná. Lidé pomáhají, dávají, co mohou. Jenom včera jsme na Ukrajinu odeslali dvanáct dodávek pomoci a to bylo jenom od lidí z Pelhřimova. Děkujeme také, že nás tady přijímáte, … ani nevím, co mám říct. Jste skvělí, Češi,“ vzkazuje.