Uzavírka silnice u Dalečína se znovu prodlužuje, ujíždí tam svah

„Zhotovitel nás informoval o nutnosti provést dodatečný inženýrsko-geologický průzkum v místě lokální poruchy svahu. Průzkum by měl potvrdit, nebo vyloučit, že propadání krajnice vozovky včetně svodidel je v přímé souvislosti s geologickou anomálií, která se zde vyskytuje,“ sdělil náměstek hejtmana Miroslav Houška. Vlastníkem silnice a investorem stavby je kraj.

Průzkum by měl být podle Houšky hotový za 12 týdnů a na jeho základě se stanoví konkrétní opatření a technologie vybudování opěrné zdi.

Pro řidiče využívající často silnici – zaříznutou mezi příkrými svahy a řekou Svratkou – to znamená další komplikace. „Jsme naštvaní, lidé nadávají. Když se 800 metrů silnice dělá tři roky a stojí to takové peníze, je to docela masakr,“ reagoval starosta Dalečína Pavel Kadlec.

Podobně hovoří i starosta sousedního Unčína. „Už je to otravné, nikdo z toho nadšený není. Problémy tam zřejmě jsou, jestli se tomu dalo předejít, nedokážeme posoudit. Tak nějak jsme s prodloužením počítali, bylo vidět, jak se to vyvíjí. Už se to prodlužuje o dva roky, těžko s tím něco uděláme,“ uvedl starosta Pavel Švarc.

Sesouvání svahu úplně nezastavili

Podle Houšky vznikly komplikace kvůli sesouvání svahu. „Zhotovitel ho v loňském roce odtěžil a snažil se tam udělat nějaké sanační práce, díky kterým by ten sesuv zastavil, ale ono se to úplně nepovedlo,“ poznamenal náměstek hejtmana.

Z inženýrsko-geologického průzkumu by podle něj mělo vyplynout, co problémy způsobuje a jaká další technická opatření bude potřeba udělat. Před zahájením stavby byl proveden pouze částečný geologický průzkum. „Ten žádný takový velký problém nesignalizoval,“ řekl Houška.

Modernizace silnice druhé třídy číslo 357 mezi Dalečínem a Unčínem začala v červnu 2021, s plánovaným zprovozněním na konci října 2022. Kvůli nestabilnímu svahu muselo dojít k výrazně většímu odtěžení zeminy a rozpadlého skalního masivu, než bylo v původním projektu. Termín dokončení se tak posunul na konec letošního srpna, přes zimu bylo místo průjezdné. Na konci zimy vlivem silného podmáčení a mrazu došlo podle kraje k dalšímu výraznému sesunu svahu, kdy se masa horniny dostala až 1,5 metru do silnice. Kvůli tomu pak začala plánovaná uzavírka o několik týdnů dříve.

Podmínkou kraje pro prodloužení termínu do dalšího roku je, že firma umožní projíždět stavbou od listopadu do konce března.

„Objízdné trasy jsou v této lokalitě zejména v zimě obtížně sjízdné a chceme občanům přilehlých obcí co nejvíce usnadnit situaci. Musí počítat pouze s přechodnými omezeními na konkrétních pracovních místech, protože pokud to počasí dovolí, budou firmy pracovat i v zimě,“ dodal Miroslav Houška.

Přes Ubušínek a Ubušín

Oficiální objížďka vede přes Ubušínek a Ubušín. Například cesta z Dalečína do Jimramova sice není o tolik delší, ale na klikatých cestách nižších tříd se těžko vyhýbají větší auta. „Zaplaťpánbůh že se silnice otevře aspoň na zimu. Jezdit po objížďkách i v zimě by bylo hodně kruté,“ řekl starosta Dalečína.

„Představa, že budeme po objížďkách jezdit i v zimě, byla hrozivá,“ přidal se unčínský kolega Pavel Švarc.

Kraj informoval starosty okolních obcí o zpoždění a postupu prací při kontrolním dnu. „Budeme doufat, že už všechno dopadne dobře a za rok bude silnice hotová. Snad kdyby bylo větší nasazení, mohlo by to být rychlejší. Někdy nám přijde, že pracovníků je tam poskrovnu,“ posteskl si Kadlec.

Jde však pouze o druhou etapu, kraj má v plánu i další práce. Úředníci připravují rekonstrukci navazujícího úseku směrem k Unčínu o délce zhruba sedm set metrů. „Součástí této stavby bude zárubní zeď o délce dvě stě padesát metrů,“ informovali loni lidé z hejtmanství.

„Na realizaci navazujícího úseku je už vydáno stavební povolení, v tuto chvíli se však ještě řeší majetkoprávní vypořádání. Předpokládaná cena akce je 50 milionů korun včetně daně,“ sdělila mluvčí kraje Eva Neuwirthová.

Nynější etapa se znatelně prodraží, kvůli nutným vícepracím stoupla cena z 92 milionů korun na 116, kraj počítá s dotací 110 milionů z evropského programu.

Z roku 2021 už je hotový úsek Strachujov–Jimramov.