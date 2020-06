Vodní ráj v Jihlavě opět otevřel, omezení však návštěvníky odrazují

„Za celou sobotu přišlo 173 návštěvníků. V jednu chvíli jich tu najednou bylo nejvíc 46,“ informoval Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ).

Kapacita sice musela být snížena z 240 na 120 lidí, ani tu se však nepodařilo zdaleka naplnit. V předchozích letech přitom přicházelo o víkendech do kryté části 800 až tisíc lidí za den.



Jak však Málek poznamenal, po odstávkách se sezona vždy rozjíždí pomaleji. „Na druhou stranu si myslíme, že se lidé ještě trochu bojí, a možná je odrazují i veškerá opatření. První den však nebude rozhodovat o tom, zda budeme či nebudeme pokračovat dál,“ dodal.

Do budovy koupaliště se nyní vstupuje s rouškou a hned následuje první dezinfekce rukou. Pak návštěvníci přistoupí k pokladnám, kde je plexisklová bariéra. Projdou turnikety a následuje další dezinfekce.

Kvůli rozestupům je v šatnové části otevřená jen každá druhá skříňka. Následuje obvyklá očista ve sprchách a až tam si mohou návštěvníci roušku poprvé sundat. Poté by si ji měli lidé opět nasadit a znovu dezinfikovat ruce. Roušku si mohou sundat, pouze když vstupují do bazénu nebo do sauny.

„Někteří to nedodržovali, ale samozřejmě byli upozorňováni našimi plavčíky, lázeňskými i pokladními,“ řekl mluvčí SMJ.

Kapacita snížená na osminu je finančně neúnosná

Návštěvníci Vodního ráje se museli smířit i s tím, že některé atrakce nebyly z důvodu pravidel nastavených ministerstvem zdravotnictví v provozu.

„Jedná se o parní kabinu, divokou řeku, chrliče a vodopády. V provozu naopak zůstává sauna, tobogan i na polovinu snížená kapacita vířivky,“ podotkl Málek.

Kdo si z omezení nic nedělal, byly hlavně děti. Bylo vidět, že jim bazén chyběl a vrhaly se do vody téměř střemhlav.



Právě pro ně připravil Vodní ráj na dnešní Mezinárodní den dětí speciální program. Otevřeno dnes bylo výjimečně již od 10 hodin.

„Každé dítě, které se přišlo vykoupat, dostalo jako pozornost malý dárek. Přišel i maskot Matěj v podobě mývala,“ přiblížil Málek.

Na sobotu v závislosti na počasí plánují SMJ otevřít i venkovní část Vodního ráje.

„Za normálních okolností máme kapacitu 2 400 osob, nyní má být nastavena na 300. Pokud by to takto mělo být delší dobu, bylo by to pro nás velmi ekonomicky nevýhodné. Ale uvidíme, co bude dál. Věříme i tomu, že se vládní nařízení ještě rozvolní a dovolí navýšit kapacitu a že se změkčí třeba i pravidla, která musí lidé dodržovat,“ řekl Málek.