Náměstí s fontánami připomíná koupaliště, místním vadí křik i nahé děti

„Nevadí mi malé děti, které rodiče hlídají. Ale byli jsme tam jednou a běhaly tam nahaté i desetileté děti, bez dozoru a opravdu byly nebezpečné okolí,“ postěžovala si na Facebooku například Tereza Svobodová s tím, že na náměstí už odpočívat s dětmi nepůjde.



Diskusí nad chováním a vůbec děním na brodském Smetanově náměstí jsou sociální sítě v posledních dnech plné. Při nedávné revitalizaci nechala radnice celé náměstí upravit. Jeho středem se klikatí vybetonovaný potůček, v horní i spodní části náměstí jsou fontány, krásně zelené trávníky jsou přímo určené k pobytu, poležení či piknikům.

Pokud je skutečně pěkně a horko, využívají toho desítky lidí. Není neobvyklé, když si přímo na náměstí maminky roztáhnou na trávník deky. A zatímco se třeba opalují, své ratolesti nechají dovádět ve vodě.



Že budou mít o obdobné využití Smetanova náměstí lidé zájem, radnice dopředu počítala. Vedení města ale na druhou stranu chápe stížnosti jiných, kterým se přílišný jekot a křik, cákání i samotná nahota dětí nelíbí. A co teprve, když přijde k fontáně celá rodina se šamponem a začnou se umývat.

Nahota může být nebezpečná, naznačují místní

„Nevadí mi, když se tam jde nějaké dítko ochladit nebo si skočit přes trysk vody. Ale vadí mi, když si tam jde pomalu celá rodinka v plavkách, s osuškou a piknikovou sadou užívat léta. Od toho mají koupaliště a bazény,“ sdělil Jan Kovács.

„Neříkám, že se tu malé děti nemohou osvěžit. Od toho to tu je. Ale udělat si na celé odpoledne koupaliště s docela velkými dětmi, to už mi přijde moc,“ namítá i Monika Kučerová. V bytovce na Smetanově náměstí bydlí. A jak sama v příspěvku píše, občas jde z „koupaliště“ velký hluk. „Když přijdu z práce, chtěla bych mít klid, a ne poslouchat celé odpoledne jekot dětí,“ stojí v jejím komentáři.

Kapitolou samou pro sebe jsou nahé děti. Pokud jde o batolata, nikomu to nevadí. Ale nad staršími dětmi bez šatů se pohoršuje velká většina diskutujících.



„Chodím hned vedle do fitcentra na cvičení. Bývá tam s námi i sestra, která pracuje na psychiatrické léčebně. A ta před takovým chováním neustále varuje. Že ví, kdo se v léčebně léčí, že i takoví pacienti dostávají vycházky a že je nahé děti mohou přitahovat,“ poznamenala paní Miroslava.

Není problém se osvěžit, ale koupaliště to není

Obyvatele Brodu Smetanovo náměstí rozděluje na dva tábory. Jeden je rád za atrakci, osvěžení a možnost strávit odpoledne na dece v centru města. Druhému takové chování vadí a tvrdí, že do frekventovaného středu města nepatří.

Smetanovo náměstí Novou podobu má havlíčkobrodské Smetanovo náměstí od roku 2018.

Postupně byla vytvořena síť nových cest, u obchodního domu byly zbudovány bezbariérové přístupy.

Obnovy doznala také zeleň v parku a uprostřed náměstí se objevily nové vodní prvky. Z jedné fontány do druhé proudí betonovým korytem potok.

Díky netradičnímu pojetí získalo náměstí před dvěma roky titul Stavba roku.

Proměna náměstí přišla na více než 30 milionů korun.

Vedení radnice stojí někde mezi, či se spíše mírně kloní k první skupině. Právě k takovým účelům totiž bylo Smetanovo náměstí přestavováno. Mělo být kontrastem sousednímu Havlíčkovu náměstí, kompletně vydlážděnému, které slouží pro shromažďování nebo trhy. To Smetanovo mělo nabídnout osvěžení, oddech, volnost a spoustu zeleně.

„Vůbec nevidíme jako problém se v potoce osvěžit, případně si udělat piknik na trávníku. K tomu to právě sloužit má. Ovšem celý prostor nebyl primárně stavěn jako veřejné koupaliště. Po všech stránkách to neodpovídá žádný normám,“ vzkazuje místostarosta Libor Honzárek.

Voda, která v potoce proudí, není nikterak upravovaná, čištěná a není ani pitná. Je čerpána ze studny pod náměstím a čerpadly vytváří uzavřený okruh. Pokud se rodinka se šampony umyje u spodní fontány, za pár minut tato voda vyteče z fontány horní.



Děti na vlastní nebezpečí, psi nesmí vůbec

Zároveň není betonový potok uzpůsoben k hraní dětem. Při pádu hrozí poměrně vážné úrazy, všude jsou ostré tvrdé hrany. Podle Libora Honzárka by se město v takovém případě zřeklo jakékoli odpovědnosti.

„Je to celé na odpovědnosti lidí, kteří se zde pohybují, respektive jejich zákonných zástupců. Bereme to stejně jako například břeh řeky či jakéhokoli jiného potoka ve městě. Prostor je přístupný bez omezení, ale čistě na vlastní nebezpečí,“ vysvětluje Honzárek.

Tak by to mělo i do budoucnosti zůstat. Radnice žádné upozornění, zákazy či omezení vstupu nechystá. „Je na každém, aby posoudil, kde je míra přípustnosti. Apelujeme na zdravý rozum. Například já bych své děti po fontánách volně skákat nenechal,“ doplnil místostarosta.

Jediný zákaz, který město v souvislosti s pobytovými trávníky na Smetanově náměstí hned po jejich otevření vyhlásilo, se týká vstupu psů. Ti na loučky vkročit nesmí.

„Dlouho jsme o tom přemýšleli a bylo nám jasné, že to mezi pejskaři vyvolá mnoho zlé krve. Ale bohužel, někteří z nich po svých miláčcích neuklízí a trávník má sloužit pro lidi. Je pak nanejvýš nepříjemné, když si do toho někdo rozloží deku nebo rovnou lehne,“ tvrdí Honzárek.