Místo nedostavěného koupaliště postaví Světlá biotop, začne se už letos

Za koupalištěm ve Světlé je desítky let dlouhý příběh, který by vydal na tlustou knihu. Budovat se totiž ve skutečnosti začalo už na konci 80. let minulého století. Jenže krátce po listopadové revoluci a nedlouho před dokončením byly práce zastaveny a nedostavěný areál rychle chátral.

Řadu let sloužilo nedostavěné koupaliště ke zcela jiným účelům. V privatizaci areál získal soukromník, který jeho část využíval ke svému podnikání, část pronajímal dál. V hlavní budově jeden čas bývaly hospody nebo diskotéka, později sklady.

Když nemovitosti zchátraly natolik, že přestaly být pro majitele atraktivní, nabídl je k prodeji zpět městu. Světlá tedy nejprve v roce 2017 koupila za šest milionů korun pozemky, o dva roky později si za další čtyři miliony převzala i budovy.

Koupi zchátralého areálu bralo minulé vedení města - i přes kritiku řady obyvatel - jako „strategickou investici“. Koupaliště se totiž nachází takřka v centru města. Leží jen kousek od náměstí v atraktivní lokalitě na břehu řeky Sázavy pod Nádražní ulicí.

Je škoda, aby areál v centru města ležel ladem

„Jedná se o krásný a velký areál v centru města. Je škoda, aby ležel ladem nebo aby ho majitel využil k něčemu, co se nám nebude zrovna líbit,“ vysvětloval před čtyřmi roky tehdejší starosta Jan Tourek, dnes krajský radní.

„Ve Světlé nad Sázavou a nejbližším okolí není žádná lokalita, která by byla využitelná jako koupaliště. Proto jsme znovu oprášili nápad na proměnu zchátralého areálu V Pěšinkách,“ navázal na Tourka současný starosta František Aubrecht.

Dnes už má město připravený projekt, který komplexně areál koupaliště řeší. V Pěšinkách by měl vzniknout nový biotop, ze stávajících budov by se mělo po rekonstrukci stát patřičné zázemí.

„Plánujeme v nich vedle šaten vytvořit i restauraci s bowlingem a barem, ve vrchních patrech by zbylo místo mimo jiné na novou skautskou klubovnu,“ popsal Aubrecht.

Zázemí nyní, samotný biotop až někdy příště

Právě vybudovat toto zázemí a přestavět dosavadní budovy by mělo být první etapou rozsáhlého projektu. „Chtěli bychom k tomu využít dotace na regeneraci brownfieldů,“ svěřil se světelský starosta.

Městu by to výrazně pomohlo. Přestavba stávajících objektů by totiž měla vyjít na nejméně 70 milionů korun. Dotace by pokryla polovinu nákladů. „Uvidíme, jak si to kolegové zastupitelé přeberou a jak s tím v březnu při hlasování naloží. Pokud by projekt schválili, mohli bychom ještě letos začít. Svou část nákladů bychom našli,“ podotkl Aubrecht.

Zchátralý areál nedostavěného koupaliště na záběrech z července 2019:

23. července 2019

Do koupání by ale i tak bylo ještě daleko. Samotnou vodní plochu plus veškeré terénní úpravy a prvky v exteriérech by totiž řešila až druhá etapa. Vedle vybudování biotopu by etapa zahrnovala též přípravu parkoviště, zřízení dětského a beachvolejbalového hřiště, mobiliář a zeleň i třeba rekonstrukci přístupového schodiště z Nádražní ulice.

Zatím to však vypadá, že v tomto případě na žádné dotace radnice spoléhat nemůže. Náklady na druhou etapu by se přitom mohly pohybovat ještě o pár milionů výš než na etapu první.

„I na to bychom peníze na účtech měli, ale bylo by to už výrazně na úkor dalších investic. Je také otázkou, kam by cenu posunul výběr zhotovitele. Koupaliště by bylo pěkné, ale není to vyloženě nutnost, mohli bychom druhou etapu projektu nechat na budoucnost,“ naznačil starosta. Časem by v tom případě mohly městu pomoci i případné nové dotační programy.

Bazén řeší i jinde, Brod čeká těžké rozhodnutí

Možnosti koupání pro své obyvatele v posledních letech řeší vícero měst na Havlíčkobrodsku. Ledeč nad Sázavou měla v plánu stavět krytý plavecký bazén, z toho však kvůli vysokým nákladům prozatím sešlo.

Těžké rozhodování má před sebou Havlíčkův Brod. Ve špatném technickém stavu je budova bazénu v Kotlině. Generální oprava by se rovnala demolici a stavbě nové budovy. Proto radnice zvažuje výstavbu bazénu rovnou v areálu letního koupaliště v Chotěbořské ulici. Přinášelo by to řadu výhod včetně propojení s koupalištěm a umožnění celoročního provozu.

Jenže na druhé straně stojí astronomické náklady. „Celá operace dle zveřejněné studie může stát mezi 350 až 400 miliony korun. To je vysoko nad možnostmi města,“ konstatoval na jaře loňského roku havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).