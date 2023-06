Nejstarší brodský kostel bude sloužit kultuře, promění se i jeho okolí

Nejstarší havlíčkobrodský kostel by měl sloužit hlavně kultuře. Občasné mají být i bohoslužby. A čas od času se uvnitř i v jeho okolí mohou konat společenské akce. Na to vše by se kostel měl už nyní při postupující obnově začít připravovat.

Farnost, jež je jeho vlastníkem, a Spolek Epigram, který se o obnovu památky dlouhodobě zasazuje, se proto obrátily na vedení města s dotazem, zda by takové využití umožnilo. Nejde přitom jen o kostel samotný, ale i o okolní plochu. A právě ta je majetkem města.

„Chtěli bychom například vytvořit malé pódium a hlediště nebo vybudovat přístavbu se sociálním zařízením a technickým zázemím. To vše na pozemcích města,“ uvedl jednatel Spolku Epigram Vít Vodrážka.

Venkovní akce by mohly být určené až pro stovku lidí. Využít by se při tom mohla návaznost na cyklostezku. Autoři myšlenky však potřebují svolení města k úpravám jeho pozemků.

„Pokud bychom ho nedostali, nemělo by cenu v plánování dál pokračovat,“ zmínil děkan havlíčkobrodské farnosti Oldřich Kučera.

Zachránci kostela chtějí oslovit i architekty

Povolení zastupitelé bez výhrad udělili. „Pokud se najde dobrý nápad, bránit tomu rozhodně nebudeme,“ vzkázal místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

„Obdivuji, co tam farnost se spolkem dělají, jakým způsobem usilují o záchranu nejstaršího vysvěceného kostela ve městě. Jejich nasazení i dosavadní výsledky se mi líbí,“ naopak podotkl například zastupitel za opoziční Piráty Jan Kerber.

Zachránci kostela svaté Kateřiny by se nyní na podobu nejbližšího okolí památky chtěli více zaměřit. Přemýšlejí dokonce o vyhlášení jednodušší a menší architektonické soutěže na podobu okolí. Případně osloví některé z architektonických studií přímo.

Na výsledek si ale podle Vodrážky bude potřeba nějaký čas počkat. Při proměně exteriérů bude nejvíce záviset na penězích. A těch spolku už letos příliš nezbyde.

„V letošním roce vynaložíme prakticky všechny prostředky na osazení věžičky. Její součástí bude nová zvonová stolice a základ pro hodiny. Ještě bychom potřebovali získat až sto tisíc korun na tři ciferníky. Samotný hodinový stroj přibude později,“ přiblížil Vodrážka.

Věžičku nebylo možné opravit, staví se nová

Dřevěnou věžičku původně spolek s farností chtěly jen opravit. Při jejím snášení na podzim 2018 se však zjistilo, že je celá ztrouchnivělá. Dřevěnou konstrukci už nebylo možné obnovit, musela být vyrobena věžička nová, replika té původní.

„Instalovat bychom ji chtěli na podzim. Na jejím vršku bude křížek a pod ním báň na takzvanou časovou schránku. Do věžičky se vrátí i restaurovaný zvon Florián,“ popsal Oldřich Kučera.

Kromě toho by farnost letos chtěla dokončit výměnu oken, připravit obměnu podlah a kvůli odvlhčení obouchat i zbytek omítek. Začít by mohla i obnova elektroinstalace v kostele.

I nadále ale bude střecha zakryta provizorní plachtou. Nový krov se sice podařilo sestavit v závěru loňského roku, ale na krytinu se už letos nedostane. Zejména kvůli ceně, ale také náročnosti výroby.

„Musí tam být štípaný šindel z borového dřeva. Ten bude potřeba sehnat a hlavně nějak zaplatit. Je to drahá záležitost, půjde o miliony,“ podotkl Vít Vodrážka.

Rekonstrukce už přišla na sedm milionů

Peněz už obnova památky spolykala hromadu. Jen v posledních letech to při postupných opravách bylo přes sedm milionů korun.

„Jako město jsme Kateřině poskytli souhrnnou dotaci ve výši 1,248 milionu korun. Kraj Vysočina poskytl 1,05 milionu, ministerstvo kultury 1,694 milionu. Farnost do kostela investovala 2,314 milionu a 720 tisíc korun se podařilo zajistit Spolku Epigram,“ sečetl starosta města Zbyněk Stejskal (ODS).

Kostel svaté Kateřiny je jednou z nejstarších památek v Havlíčkově Brodě. Pochází ze 13. století, kdy byl postaven jako kostel hornický mimo tehdejší městskou zástavbu u mostu přes Sázavu. Právě svatá Kateřina je patronkou horníků.

Desítky posledních let ho však církev nevyužívala a stavba značně zchátrala. Kostel navíc trpí dopravou. Je umístěn v těsném sousedství a pod úrovní frekventovaného kruhového objezdu a kamenného mostu. Protože stojí na samém břehu řeky, má i problémy se vzlínající vlhkostí.