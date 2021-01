Vysočině sebraly vakcíny velké kraje a fakultní nemocnice, tvrdí hejtman

Část vakcín z nové dodávky teď poputuje k lidem nad 80 let zaregistrovaným v celostátním systému. Pro tyto seniory je zatím vyčleněno 450 dávek, s jejichž aplikací se začíná právě dnes ve vakcinačních centrech krajských nemocnic.



„Další osoby budou následovat dle slotů (nových volných termínů očkování - pozn. red.), které uvolníme příští týden. Předpokládáme, že vše již bude automaticky fungovat podle nového klíče, který zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Takže už by to snad neměla být taková honba za termíny,“ vyjádřil se Vladimír Novotný, náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví.

Velká část nově dodaných vakcín je určena pro zdravotníky v nemocnicích, jež čeká takzvaná revakcinace po první dávce, která jim byla podána 2. ledna.

„Předpokládáme také očkování externích zdravotníků, jako jsou praktičtí lékaři, stomatologové a další specialisté. I v těchto případech se bude začínat od vyšších věkových kategorií,“ vysvětlil Novotný.

Jen pro zdravotníky by bylo potřeba 80 tisíc dávek

Zdůraznil také, že postup je nutné uzpůsobit hlavně počtu dodaných vakcín. A těch nedostala Vysočina, stejně jako další kraje v České republice, dostatek.



„Kdyby jich bylo více, očkovali bychom tyto lékaře v širším měřítku,“ uvedl náměstek.

Přerozdělení dávek vakcíny neproběhlo podle vedení kraje tak, jak bylo původně avizováno.

„Došlo k upřednostnění velkých krajů a zcela mimo dohodnutý systém byly vakcínou zásobovány především fakultní nemocnice zřizované státem. Menší kraje srovnatelné velikostí s Vysočinou, například Zlínský kraj, Ústecký či Liberecký, dostaly každý tři procenta vakcíny z celého množství dodávek pro ČR,“ popsal situaci hejtman Vítězslav Schrek s tím, že toto zjištění je odpovědí na četné dotazy seniorů, proč pro ně není v některých krajích vakcína a volné místo pro objednání termínu očkování.

Do finálního počtu doručených lahviček vakcíny navíc může ještě negativně zasáhnout avizované omezení dodávek jejich výrobců, společností Pfizer a BioNTech. Další zásilka očkovací látky se na Vysočině očekává příští týden, má jít o 3 510 dávek.

V Kraji Vysočina prioritní skupina, do níž patří lékaři i zdravotničtí pracovníci v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, klienti a personál pobytových sociálních služeb plus senioři nad 80 let, zahrnuje téměř 40 tisíc lidí. Pro jejich proočkování dvěma dávkami je tedy třeba 80 tisíc vakcín.



Očkovací centra s kapacitou nejméně 500 lidí denně

Kraj má již připraven v součinnosti s městy plán očkovacích center na dobře dostupných, bezbariérových místech. Ta v budoucnu pokryjí nabídkou očkování všechny okresy.

„Máme ambiciózní cíl - v každém z plánovaných velkých očkovacích center, tedy v každém okresním městě, zajistit denní očkovací kapacitu až 500 osob. Doufáme, že některá místa mají ambici nabídnout, při příznivých personálních podmínkách a dostatku dodané vakcíny, i kapacitu vyšší,“ pověděl Schrek.

V Jihlavě půjde o objekt Technologického parku v průmyslové zóně Hruškové Dvory, ve Žďáře nad Sázavou o část zimního stadionu, v Třebíči o Kulturní dům (KD) Fórum, v Havlíčkově Brodě o Hotel Slunce a v Pelhřimově o KD Máj. Pelhřimovský projekt je nejblíže realizaci a je zvažován jako pilotní.

Pandemická situace na Vysočině se poslední dny stabilizovala. „Pohybujeme se mezi třemi až čtyřmi sty nových případů denně. To zhruba odpovídá situaci v ČR. Stav mezi okresy je poměrně vyrovnaný,“ sdělil Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice v Jihlavě.

Stabilní čísla jsou ale, i co se týče počtu zemřelých a hospitalizovaných, což dle Kose znamená, že virová nálož v populaci stále přetrvává.

V nemocnicích v kraji bylo v čtvrtek s covidem-19 hospitalizováno na standardních lůžkách 223 osob. Obsazenost JIP činila v průměru 44 procent, u umělých plicních ventilací 52 procent. Oproti počátku týdne jde o zlepšení.