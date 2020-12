Nejhorší covidová čísla si drží Brod, počet hospitalizovaných však klesá

„Bohužel virus je stále mezi lidmi. V této chvíli mají smůlu na Havlíčkobrodsku, kde nárůst počtu pozitivně testovaných kulminoval v minulých dnech. Teď už se tam ale naštěstí růst zastavil,“ řekl krajský hygienik Jiří Kos a upozornil, že v minulých měsících si takovým vzestupem a nelichotivým prvenstvím prošlo například Žďársko a Pelhřimovsko.



Ostatní okresy Vysočiny se pohybují již delší dobu v průměru kolem 50 nových případů denně. Nejlépe je na tom Třebíčsko, kde bylo za posledních sedm dní 157 lidí s potvrzenou nákazou.

„Situace se stabilizovala, ale jenom na několik dní. Tak jako v celé zemi začínají počty nakažených zase stoupat, začíná se to projevovat i na Vysočině. Počty nakažených začínají růst například na Jihlavsku. Úplně optimisticky se proto na situaci dívat nemůžeme,“ uvedl po čtvrtečním jednání krajského krizového štábu náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD).

Index rizika protiepidemického systému (PES) pro celý kraj byl ve čtvrtek na 64 bodech. To stále znamená červený, tedy čtvrtý stupeň rizika. Pokud jde o okres Havlíčkův Brod, tam index rizika činil 84 bodů. To je pátý, nejvyšší stupeň pohotovosti.

Počet hospitalizovaných se konečně dostal pod 200

Jistou úlevu pociťují v krajských nemocnicích. Podle náměstka Novotného poprvé od 13. října klesl počet hospitalizovaných s covidem-19 pod 200 pacientů.



„Teď je situace lehce stabilizovaná. Momentálně máme v krajských nemocnicích na standardních lůžkách 170 pacientů s covidem-19,“ dodal.

V brodské nemocnici, jež je v okrese s největším počtem infikovaných, bylo ve čtvrtek po poledni hospitalizováno s touto nemocí 70 lidí. Nejvíc pacientů s koronavirem měla tato nemocnice před měsícem, kdy se tam léčilo 101 lidí.

Klesl také počet pozitivních zaměstnanců nemocnic. Například v havlíčkobrodské nemocnici je nyní s covidem 30 zaměstnanců. „Dobrovolníky proto využíváme už jenom v odběrovém stanu,“ pravila mluvčí nemocnice Petra Černo.

Armáda skončila svou výpomoc v třebíčské nemocnici i v Domově pro seniory Mitrov. Naopak nově zamířili vojáci od čtvrtka do domova pro seniory ve Světlé nad Sázavou, kde covidem onemocněl větší počet zaměstnanců.

Učitelé o testování zatím velký zájem nemají

Zdravotníky od minulého pátku zaměstnává antigenní testování pedagogických pracovníků. Zájem o testy ze strany učitelů není zatím příliš velký. Třeba do havlíčkobrodské nemocnice bylo ve čtvrtek na testy objednáno 25 učitelů.



„Denně můžeme antigenními testy vyšetřit až 70 pedagogických pracovníků,“ sdělila Petra Černo.

Podle hygienika Jiřího Kose učitelé s testováním zatím vyčkávají, a pokud se rozhodnou na test jít, zřejmě využijí až pozdější termín.

„Většina pedagogů přišla do pracovního procesu až minulý týden. Do té doby byli na distanční výuce. Rychlé testování hned v počátku by mělo eliminovat ty, kteří by si nákazu přinesli z domova. Pokud by se nakazili ve škole, je třeba počítat s inkubační dobou. Zajímavější to tedy bude na konci testovacího období,“ zmínil Kos s tím, že testování učitelů je naplánováno do 18. prosince.

Právě období před vánočními svátky je čas, kdy zdravotníci očekávají velký zájem o testování.

„Lidé budou chtít cestovat například za příbuznými na Slovensko nebo chtít navštívit příbuzné v domovech pro seniory,“ předpokládá Jiří Kos.