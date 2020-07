V jihlavském Alzheimercentru ochromeném covidem-19 bude pomáhat armáda

„Právě díky intervenci Miloše Vystrčila byla během velice krátké doby dojednána výpomoc Armády ČR,“ potvrdila mluvčí Alzheimercentra Martina Svobodová.



Vojáci by měli již v pátek nastoupit jako posila personálu k zajištění provozu.

„Nebude to přímá ošetřovatelská péče, ale výpomoc v provozu. Co přesně budou mít na starosti, se ještě upřesňuje, ale patřit do toho bude například pomoc s prádlem,“ řekla Svobodová.

Informaci o nasazení vojáků v jihlavském soukromém sociálním zařízení potvrdila i mluvčí armády Magdalena Dvořáková.

„Komunikace s ministerstvem obrany ohledně možné pomoci Alzheimercentru v Jihlavě je velmi dobrá. V úterý večer jsme se dohodli, že nejpozději do pátku dojde k pomoci ve formě posílení personálu,“ uvedl k tomu na svém facebookovém profilu Vystrčil.

Jak dále dodal, lidé s koronavirem nebo v karanténě si zasluhují pochopení a případně pomoc, nikoliv někdy až málem štítivý přístup.

Například Rada Kraje Vysočina v úterý odsouhlasila, že Alzheimercentru poskytne dar ve výši 100 tisíc korun. Půjde o dodání ochranných pomůcek. Jedná se konkrétně o rukavice, respirátory FFP2, ochranné obleky, návleky na boty a líh.

Jihlavské Alzheimercentrum, kde pečují o klienty s různými typy demence, se stalo lokálním ohniskem koronaviru v minulém týdnu. Jak ukázalo rozsáhlé testování všech zaměstnanců a klientů, covidem-19 tam onemocnělo celkem 57 lidí. Z toho je 40 klientů a 17 zaměstnanců. Již dva pozitivní klienti zemřeli. Všichni to byli lidé s řadou dalších přidružených chorob.

„V současné době jsou hospitalizování čtyři naši klienti. U těch zbývajících, kteří jsou v našem centru, je stav je stabilizovaný a jsou pod pravidelným dohledem lékaře. Většina z nich je bez teplot,“ dodala Svobodová.

V Břevnici armáda nepomohla, nastoupili hasiči

Kvůli nákaze se Alzheimercentrum najednou ocitlo bez svých klíčových zaměstnanců. S péčí o klienty vypomáhaly sestry a pečovatelky z jiných středisek tohoto privátního zařízení. Nicméně Alzheimercentrum stále poptávalo pomoc od dobrovolníků z řad zdravotních sester či pečovatelek. Nikdo ale do středy nenastoupil. Přesto zaznamenali vlnu solidarity.

„Ceníme si podpory od rodin klientů a veřejnosti a vážíme si i darů, které nám přicházejí. Ať již jde o pochutiny z místních podniků či zapůjčení karavanů pro případné brigádníky. Co bychom potřebovali, tak to jsou například ovocné džusy, šťávy, meloun nebo malé balení sušenek. Měly by to být věci v pevném obalu. Musíme je totiž vydezinfikovat,“ poznamenala Svobodová.

Situace v jihlavském Alzheimercentru připomíná stav, v jakém se na konci března ocitl Domov pro seniory se zvláštním režimem v Břevnici u Havlíčkova Brodu. Tehdy ale armáda žádosti o pomoc nevyhověla s tím, že nemá dostatek volného vhodného personálu. S chodem břevnického domova, kde se nakazilo všech 22 klientů, nakonec vypomohli profesionální hasiči.

Záběry z jihlavského Alzheimercentra: