Domov pro duševně nemocné připomíná kemp, personál se dva týdny nevrací domů

Domov ve Věži je jediné zařízení svého druhu na Vysočině a ojedinělé i v rámci České republiky. Pečuje o 91 klientů s chronickými duševními chorobami. Vzhledem ke svému specifickému zaměření si nemůže dovolit, aby se v něm nákaza rozšířila.

„V případě nákazy nejsme schopni separovat nemocné klienty, ty v případné karanténě a zdravé. I kdyby pro nemocné kraj našel kapacity, musela by s nimi kvůli jejich potřebám odejít i část personálu. Pak bychom ale nemohli zabezpečit zdraví všech ostatních klientů bez pomoci zvnějšku. My to však chceme zvládnout vlastními silami,“ říká ředitel domova Vladimír Frič.



Proto už na konci března Domov ve Věži najel na výjimečný režim. Zaměstnance rozdělil na tři patnáctičlenné týmy. V domově se střídají po dvou týdnech. Jedna skupina 14 dní areál vůbec neopouští, zatímco zbylé dvě mají měsíc volno a jsou doma.

„Takže domov je po 42 dnů až do 11. května zcela uzavřen. Poté zkrátíme intervaly z dvou týdnů na jeden a po týdnu se budeme střídat až do září,“ vysvětluje Frič.

Výhodou je, že nemusí nosit roušky ani štíty

V pondělí ráno, když dochází ke střídání turnusů, jsou si všichni jistí, že jsou zdraví. Každý tým, který nastupuje, totiž v pátek před tím podstoupil testy. Domov si k těmto účelům sehnal více než čtyři stovky rychlotestů. I díky této jistotě a bez možnosti kontaktu s okolím si mohou klienti i pracovníci dovolit nenosit v domově roušky nebo štíty.

Tuto neobvyklou formu chodu domova vymyslelo jeho vedení a nápad probralo se zaměstnanci. „Naprostá většina z nich s tím souhlasila. Nikdo to nedostal příkazem. Všichni, kteří tu jsou, se zapojili zcela dobrovolně a za to jim patří obrovský dík. Je to od nich veliká oběť,“ zdůrazňuje ředitel.

Po skončení směny totiž zaměstnanci nesmí areál domova opustit. Na zahradě, jež i s pergolou a velikým ohništěm připomíná spíše autokemp, mají od sponzorů přistavených sedm obytných přívěsů a karavanů až pro 28 lidí. A v nich bydlí.

„Kdo má volno, odpočívá, čte si, jde se projít do parku, který slouží jen jim a našim klientům. Večer se scházejí na společné večeři, opékají buřty, někdo hraje karty nebo společenské hry, máme tu i posilovnu. Zaměstnanci tu mohou dělat, co chtějí. Ale opravdu musí zůstat v areálu,“ popisuje Vladimír Frič.

Domov pro ně centrálně zajišťuje snídaně i večeře, sponzoři domov zásobují například ovocem nebo sýry.

Pracovní kolektiv se stmelil, pochvaluje si ředitel

Jeden turnus tu už takto zažila šéfkuchařka Jaroslava Loskotová. „Přečkali jsme to v pohodě. Odpoledne jsme chodili na procházky po parku, večer si dali jedno pivečko a v devět jsme šli spát. Jako doma,“ vykládá.

Naopak na svůj první dvoutýdenní turnus v pondělí nastoupila terapeutka Jitka Raurová. A těšila se snad víc než na začátek běžného pracovního týdne. „Slyšela jsem od kolegyň, jak to tu chodí. Určitě si to užijeme, budeme dobrá parta,“ podotkla.



Že se po zavedení tohoto režimu pracovní kolektiv daleko víc stmelil, si pochvaluje i ředitel. „Je to obrovský přínos pro celý domov. Všichni zaměstnanci se semkli a daleko lépe spolupracují,“ vyzdvihl.

Většina ze zaměstnanců přitom doma nechala rodiny, partnery, děti. „Mám dva školáky na druhém stupni a mají hodně učení. Vcelku to zvládají sami, ale několikrát jsem už musela úkoly řešit na dálku po telefonu,“ svěřuje se Loskotová.

Ať si doma dělají, co chtějí, smějí se pracovnice

Všechny oslovené ženy ale věří, že jejich domácnosti bez výraznějšího výkyvu ty dva týdny přežijí. „Mám dvě dcery. Ta větší už je starší. Postará se o mladší a i manžel se zapojí,“ je si jistá Jitka Raurová.

„Syn je na gymplu, je to skoro dospělý člověk. Věřím, že doma zvládne jak učení, tak i něco si uvařit. Jinak ať si doma všichni dělají, co chtějí,“ směje se Petra Kubátová, která pracuje jako zdravotní sestra.

„Když jsem přišla domů, už druhý den si děti říkaly, jak jim bylo krásně, když jsem byla pryč,“ se smíchem podotkla Loskotová.

Že se Domov ve Věži zcela dobrovolně k takovému režimu uchýlil, ocenil i Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, jenž zařízení zřizuje.

„Mají můj velký obdiv. Mnozí doma zanechali své rodiny, někteří se starají o nemocné rodiče a prarodiče nebo další příbuzné, a přesto se rozhodli omezit svůj komfort, maximálně zajistit bezpečí klientů a upřednostnit jejich zájmy,“ vysekl jim hejtman poklonu.