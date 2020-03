V koronavirem promořeném domově pro seniory pomohou personálu hasiči

„Noc byla celkem klidná. Několik klientů mělo zvýšenou teplotu, ale stav je celkem stabilizovaný,“ uvedla pro ČTK ředitelka domova pro seniory v Havlíčkově Brodě, pod nějž břevnické zařízení starající se o lidi s těžkou demencí spadá, Hana Hlaváčková.



Rozšíření nákazy se v domově v Břevnici potvrdilo o víkendu. Z celkových dvaadvaceti pacientů bylo pozitivně testováno dvacet. Jedna žena v havlíčkobrodské nemocnici zemřela. Koronavirus se objevil i u devíti ošetřovatelů, což je velká část personálu.

Ve směnách se tu běžně střídá 16 až 18 lidí. Podle ředitelky mělo negativní testy jen šest pracovníků, kteří by mohli sloužit. Personál citelně chybí, zařízení volalo o pomoc.

„Pro tuhle krizovou situaci myslím, že by nám stačilo do deseti dobrovolníků, kteří by si rozdělili služby,“ uvedla Hlaváčková. Jednání o pomoci se podle ní vedou s pražskou Nemocnicí Na Bulovce. Ozvala se i jedna dobrovolnice, je to zdravotní sestra.

Armáda odmítla, čtyřiadvacetihodinové služby zajistí hasiči

S žádostí o pomoc se Kraj Vysočina, který domov důchodců zřizuje, obrátil i na Armádu České republiky. Žádal, zda by mohl vojenský střední zdravotnický personál se službami v Břevnici pomoci.

„Armáda prostřednictvím generálního štábu poslat pomoc odmítla. Jako důvod byly uvedeny nedostačující kapacity,“ potvrdila mluvčí kraje Jitka Svatošová informace, jež se z různých zdrojů začaly objevovat od nedělního večera.

Žádost o pomoc v pondělí odpoledne vyslyšeli profesionální hasiči. „V domově budou k dispozici zdravotnickému personálu a klientům vždy tři příslušníci v nepřetržité službě. Střídání směny bude po 24 hodinách. Sestaveny jsou tři směny,“ informovala mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová. Poprvé do služby nastoupí v úterý ráno.

Musilová upozornila, že hasiči na místě nebudou zajišťovat zdravotnickou péči. Bude se výhradně jednat o pomoc zdravotnickému personálu s chodem domova. Ta by podle Musilové měla spočívat například v dezinfikování prostor, roznášení stravy či běžné údržbě v domově.

„Jsou dnes absolutně největšími hrdiny,“ ocenil hasiče hejtman

„Uvědomuji si, že naši příslušníci budou ve stoprocentně infekčním prostředí. V této situaci chceme dostát svému slibu, kdy i s nasazením vlastního života zasahujeme při záchraně života, zdraví a majetku, a to bez ohledu na finanční náročnost zásahu,“ konstatoval ředitel hasičů v kraji Jiří Němec.

Jak dodal, sbor přijal celou řadu opatření, aby možnost nákazy eliminoval. Kromě ochranných prostředků a pomůcek budou mít hasiči přímo na místě týlový kontejner a stan. To jim umožní být zcela soběstačnými.

„Každý zasahující hasič, který bude opouštět domov v Břevnici, projde pokaždé důkladnou dezinfekcí, za splnění všech podmínek, které hasičům nařizuje soubor typových činností integrovaného záchranného systému,“ dodal Němec.

„Personál domova má nyní v zádech jistotu pomoci. Profesionální hasiči Kraje Vysočina a zaměstnanci domova v Břevnici jsou dnes absolutně největšími hrdiny. Patří jim obrovské poděkování, že v tom klienty domova a tudíž i Vysočinu nenechali,“ vzkázal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Přesun pacientů jinam nebyl možný, potřebují zvláštní péči

Podle náměstka krajské hygienické stanice v Jihlavě Jiřího Kose zatím většina nemocných pacientů zůstává v zařízení. Do nemocnice byly převezeny dvě ženy. Jedna z nich zemřela v neděli, druhá stále zůstává pod dohledem lékařské péče.

Hygienici nařídili sérii opatření, která mají elimininovat možnost nákazy zbylých klientů i zaměstnanců a zároveň mají zabránit tomu, aby si koronavirus pracovníci domova odnesli domů.

„Musí používat ochranné prostředky, rukavice a respirátory té nejvyšší třídy. Několikrát za den se měří teplota. Při jakýchkoliv příznacích nemoci u zaměstnanců musí být pracovník z procesu okamžitě vyřazen,“ popsal základní opatření Jiří Kos.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zprvu informoval o možnosti seniory z Břevnice přesunout do zvláštních prostor v lázních Toušeň. To se však nakonec ukázalo jako nereálné. Klienti tak i nadále budou v Břevnici.

„Důvodem je specifický charakter diagnóz klientů domova se zvláštním režimem, jejich celkový zdravotní stav, který neumožňuje transport, a jiný typ péče, který je zařízením v Toušeni poskytován,“ vysvětlila Jitka Svatošová.