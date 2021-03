Část Podzimního knižního veletrhu by kvůli covidu mohla být pod širým nebem

Loni na podzim se konal jubilejní třicátý ročník knižního veletrhu. Nebo lépe řečeno, měl konat. Kvůli pandemii koronaviru a vládním nařízením a zákazům se uskutečnit nesměl. Proběhl pouze v podobě vydání nové knihy oblíbených autorů.

Takový ročník už Markéta Hejkalová zažít nechce. S velkým předstihem více než půl roku proto chystá letošní veletrh hned v několika variantách. Jednatřicátý Podzimní knižní veletrh by se měl konat ve dnech 15. a 16. října.



„Samozřejmě nejvíc bych si přála, aby se mohl odehrát v obvyklé podobě a v obvyklých kulisách. Tedy jako vždy v kulturním domě Ostrov s tím, že by ho doplnil doprovodný program ve vedlejší budově krajské knihovny,“ uvedla Hejkalová. „Ale je třeba se připravit i na nouzové varianty,“ upozorňuje vzápětí.

Jedna nouzová varianta zní neobvykle a lákavě, ovšem skrývat může zároveň velká rizika. Představou Markéty Hejkalové je, že by se část veletrhu odehrála pod širým nebem na Havlíčkově náměstí. Vedení města už požádala o jeho pronájem a zapůjčení dvaceti stánků.

Několik sektorů na různých místech města

„Pokud by v říjnu stále platila omezení týkající se shromažďování osob či velikosti akcí ve vnitřních prostorách, mohl by být veletrh rozdělen do menších částí a konat by se mohl doslova po celém městě, včetně náměstí,“ vysvětlila Hejkalová.

Rada města její žádosti bez váhání vyhověla. „Podzimní knižní veletrh patří mezi tradiční, největší a prioritní havlíčkobrodské akce. Byla by chyba ho alespoň tímto způsobem nepodpořit. Náměstí má veletrh rezervované,“ řekl místostarosta Zbyněk Stejskal.

Podle představ Markéty Hejkalové by byl veletrh rozdělen do několika sektorů tak, aby byly splněny případné omezující podmínky co do počtu vystavovatelů nebo návštěvníků na jednom místě. Jeden sektor by tak mohl být například klasicky na Ostrově, druhý na náměstí a několik dalších i v jiných budovách či u spolupořadatelů.



„Veletrh by pak byl doslova v celém městě. Už jsem se domlouvala například s galerií, muzeem i třeba gymnáziem. Část by mohla být ve vestibulu Staré radnice,“ nastínila pořadatelka trhu.

Variantou je i náhradní listopadový termín

Lákavá představa? „Ano, tato varianta by mohla mít něco do sebe,“ přikyvuje Hejkalová.

Rychle však připojuje obavy, aby to nepřineslo víc zmatků, než by bylo zdrávo. „Za ty roky už víme, že naši návštěvníci jsou velmi konzervativní. Vadí jim dokonce i to, když stánek jednoho vystavovatele přesuneme o kousek vedle,“ směje se.

Tato celobrodská varianta je tak pouze nouzová a krajní. Stejně jako je vyhlášen případný náhradní termín konání knižního veletrhu. Stránky pořadatele uvádějí, že pokud by se nepodařilo akci uspořádat v polovině října, uskuteční se v termínu 26. a 27. listopadu.

„Tento druhý termín je skutečně jen náhradní. S vedením Ostrova jsme se na něm domluvili ještě v době, kdy se v kulturním domě zvažovalo vybudování očkovacího centra. To tam mělo být do konce října,“ vysvětlila Hejkalová.

Očkovací centrum na Ostrově nakonec nebude a pořádání veletrhu nenaruší, náhradní termín ale v záloze zůstal.

Rozhodne se nejspíš až na poslední chvíli

Jakou variantu Markéta Hejkalová zvolí, se uvidí nejspíš až pár týdnů před akcí během září. Pokud budou v platnosti ještě nějaká opatření, bude se jim muset přizpůsobit. „Pevně věřím, že očkování proběhne rychle a na podzim už budeme bez omezení,“ doufá ředitelka veletrhu.



„Také věříme, že letošní knižní trh už bude v obvyklé podobě. Pokud ne, budeme se na přesných podmínkách zapůjčení náměstí a stánků domlouvat později, podle momentální situace,“ vzkázal i Zbyněk Stejskal.

Podzimní knižní veletrh je jednou z největších přehlídek nakladatelů a vydavatelů v Česku. Mnoho desítek z nich do Brodu přiveze své knihy a s sebou vezme i mnoho jejích autorů a spisovatelů.

Součástí přehlídky jsou autogramiády, autorská čtení i kulturní vystoupení nebo soutěže. O víkendu v druhé polovině října se tak kulturní dům v Brodě pravidelně stává místem s největší hustotou spisovatelů na metr čtvereční na světě.