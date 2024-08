Desítky autorů, tisíce knih, zvláštní festival. Knižní trh touží po rekordu

„Věřím, že nabídka letošního ročníku návštěvníky zaujme a dočkáme se návštěvnického rekordu. Jednoznačně pak doporučuji využít i veletržních slev k nákupu knih a třeba i prvních vánočních dárků,“ uvedla ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová.

Tisíce knih opět zaplní prostory Kulturního domu Ostrov. Vystavovat a nabízet je budou desítky nejrůznějších nakladatelů a vydavatelství. K tomu přibudou dost možná až stovky více či méně známých autorů, spisovatelů i třeba překladatelů. Trh doprovodí autogramiády, autorská čtení, besedy.

Návštěvníci budou mít tisíc a jeden důvod přijet. Aby skutečně překonali rekord, bude jich muset být přes šestnáct a půl tisíce. Tolik jich zavítalo na předcovidový ročník v roce 2019.

„Pak se návštěvnost propadla. Ale od té doby opět neustále roste. Letos bychom se na rekordní čísla, pokud tomu okolnosti dovolí, skutečně mohli dostat,“ opatrně naznačuje Hejkalová.

Festivalem „odčiní“ vyhnanství Havlíčka

Pomoci by tomu mohla letošní novinka. Bude jí festival Knižní Havlíčkův Brod. Radnice čtyřem velkým nakladatelstvím zaplatila honoráře, aby do Brodu přivezly spisovatele, kteří tvoří pod jejich křídly. Konkrétně jde o nakladatelství Albatros Media, Argo, Grada a Host. Autoři pak budou mít speciální program v prostorách Krajské knihovny Vysočiny, jež s KD Ostrov sousedí.

„Pořádáním knižního festivalu chceme podpořit a rozšířit kulturní život v našem městě. Festival je příležitostí pro obyvatele i návštěvníky zažít literaturu v celé její šíři a kráse. Doufáme, že tato akce se stane pevnou součástí našich každoročních tradic,“ řekl starosta Zbyněk Stejskal.

V rámci knižního festivalu budou číst, besedovat a podepisovat se autoři jako Renata Fučíková, Michaela Klevisová, Lucie Šilhová, Jan Hrdina, Lidmila Kábrtová, Alena Müllerová, Alena Mornštajnová, Aleš Palán, Petr Opršal, Miroslav Karas, Jan Kravčík nebo Michal Viewegh. Mnohé z nich bude čekat program i na sousedním Ostrově.

„Město Havlíčkův Brod zprostředkuje občanům živý kontakt s tím nejzajímavějším, co se děje v současné české literatuře, a zároveň s nadsázkou řečeno, odčiní to, že svého nejvýznamnějšího spisovatele Karla Havlíčka Borovského nechalo odvézt do vyhnanství do Brixenu,“ dodala s úsměvem Markéta Hejkalová.

Motto letošního ročníku je „Babylon příběhů“. To připomíná význam překladu a překladatelů. „Zdůrazňuje, že literatura pomáhá orientovat se ve světě a neztratit se v chaosu,“ říká Hejkalová.

Své poznatky a zkušenosti mnozí z překladatelů předají na besedách pro odbornou i laickou veřejnost. Například Aňa Štádlerová a Ondřej Hrách z Obce překladatelů budou mluvit o vlivu umělé inteligence na překlad. Nebo Alena Mornštajnová, jejíž knihy byly přeloženy do více než 25 jazyků, popíše zkušenosti se zahraničními překladateli.

Jak bývá tradicí, pro pozvané nakladatele a autory festival začne slavnostní číší vína se starostou města už ve čtvrtek 10. října večer. Setkání se odehraje v nově zrekonstruované budově Staré radnice na náměstí.

„Součástí večera bude i prohlídka této památky, která se nově stala národní kulturní památkou,“ doplnila mluvčí havlíčkobrodské radnice Zuzana Melounová.

Na samotném veletrhu bude návštěvníky čekat vedle stohů knih i obvyklá várka osobních setkání s nejrůznějšími autory. Podrobný program je na stránkách hejkal.cz. Tak jen namátkou. Pohovořit přijede třeba Vladimír Kořen známý z pořadu Zázraky přírody. Vystoupí laureáti Ortenovy ceny Marek Torčík a Petra Soukupová. Arnošt Vašíček představí knihu Strážci duší, Eva Tvrdá román o osudech slezských žen Na odvrácené straně.

Strhující román z protektorátu nazvaný Ester představí Markéta Prášková, Michal Stehlík a Martin Groman pokřtí poutavou učebnici Přepište dějiny (nejen) k maturitě. Literární stand-up předvede Pavel Tomeš. Lucie Tučková pak pozve návštěvníky do Petrkova, kde žili básníci Bohuslav Reynek a jeho manželka Suzanne Renaud. Na závěr veletrhu představí připravované dějiny Havlíčkova Brodu historik Michal Kamp.

Dvoudenní přenosná vstupenka

Nedílnou součástí Podzimního knižního trhu je udílení cen. Nejkrásnější knihu veletrhu ocení Město Havlíčkův Brod. Kraj Vysočina, Český rozhlas Vysočina a Krajská knihovna Vysočiny udělí cenu za nejkrásnější knihu spjatou s Vysočinou. Tiskárny Havlíčkův Brod pak odmění nejkrásnější dětskou knihu. Po třiadvacáté se přidá i Česká astronomická společnost, která předá cenu Littera astronomica.

„Cena za nejkrásnější knihu veletrhu, kterou město předá, symbolizuje naši podporu a úctu k literatuře a knižní kultuře. Doufám, že oceněné knihy budou inspirovat čtenáře všech věkových kategorií a přispějí k bohatství literárního dědictví,“ podotkl Zbyněk Stejskal.

Ke vstupu na veletrh návštěvníky oprávní dvoudenní, přenosná a slosovatelná vstupenka. Ta bude stát 90 korun. Kdo ovšem předloží kupon z loňska, získá ji za polovinu. Vstupenka pro školáky, pokud si ji školy objednají předem, stojí tradičně deset korun. „Aby si ji mohlo koupit opravdu každé dítě,“ vysvětluje Hejkalová.