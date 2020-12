Knihy už jsou v nové knihovně, její otevření se však odkládá na leden

Vedení knihovny i Kraje Vysočina, který je jejím zřizovatelem, během podzimu hovořilo o možném otevření moderní budovy na začátku prosince. Nyní je však jasné, že se to nepodaří.

„Už jsme přestěhovaní, všechny knihy máme v nové budově. Momentálně máme plné ruce práce s jejich rovnáním do regálů, přeznačováním a nastavením výpůjčního systému,“ popsala ředitelka krajské knihovny Jitka Hladíková.



Jak dodala, je to zdlouhavá a monotónní práce. Nově označit a zanést do systému je třeba všech 370 tisíc knih, časopisů a publikací.

„Nelze to dělat hromadně, aby v tom nebyla spousta chyb. Budou to ještě dva týdny práce,“ konstatovala ředitelka.

Ve Staré radnici, kde dosud knihovna sídlila, nezůstalo z knižního fondu nic. Stěhování zabralo několik týdnů. Obrovské množství nejrůznějších publikací dokázalo zaplnit osm a půl z celkových jedenácti kilometrů regálů.

Jakou formu bude otevření mít, se dosud neví

Přesný termín, kdy se knihovna poprvé otevře čtenářům, dosud není znám. Hladíková ho odhaduje na počátek ledna příštího roku.

„Záleží na rychlosti dodání a nainstalování veškerého potřebného vnitřního vybavení. V důsledku pandemické situace došlo na straně dodavatelských firem k mírnému zpoždění,“ uvedla mluvčí hejtmanství Eva Neuwirthová.

V tuto chvíli ani nikdo netuší, jak bude otevření vypadat. Za normálních okolností by se otevření díla za zhruba 200 milionů korun neobešlo bez velké slavnosti. Jenže situace ohledně šíření nemoci covid-19 nic takového nemusí dovolit. Ve hře je i varianta, že knihovna potichu zahájí provoz a slavnostní otevření se uskuteční se zpožděním, až to situace dovolí.

„O podobě a termínu otevření se nyní domlouváme s novým radním pro kulturu Romanem Fabešem. Konkrétnější informace bychom měli mít do Vánoc. Vše bude záležet na aktuální pandemické situaci i platných vládních opatřeních,“ upozornila Neuwirthová.

Provoz obnovily zatím pouze pobočky knihovny

Inventarizace, přeznačování knih a ladění výpůjčního systému je rovněž důvod, proč krajská knihovna, na rozdíl od jiných, nezřídila výdejní okénko. Ode dneška, kdy se knihovny mohou při dodržení 15 metrů čtverečních plochy na jednoho klienta otevřít, obnovily provoz pouze pobočky na základních školách Wolkerova a Nuselská a v místní části Perknov.

S původními stísněnými prostory ve Staré radnici, kde krajská knihovna sídlila desítky let, se už organizace i samotní čtenáři rozloučili. Zbyly v ní poslední kusy nábytku, které si zatím nerozebrali jiné organizace či další zájemci.

Stěhování knih do nové budovy krajské knihovny v polovině října:

„Jsou to opravdu jen poslední kusy, devadesát procent ho je už pryč. S městem máme smlouvu na využívání prostor do konce letošního roku. Už ji nebudeme prodlužovat, do měsíce historickou budovu opustíme,“ sdělila Jitka Hladíková.



Vedení města dosud nerozhodlo, jak budovu Staré radnice využije. Naposledy se mluvilo o tom, že by v patře mohly být přednáškové a výstavní sály, do přízemí by se mohlo nastěhovat informační centrum.

Město Starou radnici upraví nejdříve za dva roky

Nutnou přestavbu interiéru odhadovanou na několik desítek milionů korun ovšem zastupitelé dosud neprobírali a neodsouhlasili. „V příštím roce k rekonstrukci určitě nedojde, návrh rozpočtu s ní nepočítá. Možná bude nejdříve v roce 2022,“ upozornil už dříve místostarosta Zbyněk Stejskal.

Nová budova krajské knihovny s velkými prosklenými plochami se nachází v sousedství kulturního domu Ostrov. Její výstavba trvala dva roky, přišla zhruba na 174 milionů korun, vybavení pak má stát dalších 28 milionů. Zvláštností budovy jsou zelené, trávou a rostlinami porostlé panely na stěnách, jejichž zalévání řídí počítač.

V nové knihovně bude návštěvníky čekat zcela jiná kultura prostředí. Zvykat si budou na otevřený a vzdušný prostor i impozantní vstup se schodištěm a klavírem. V patře vznikne koutek věnovaný malíři Janu Zrzavému a směrem k řece nová kavárna. Prostory doplní několik přednáškových sálů i patřičné zázemí pro čtenáře i zaměstnance.

Součástí nově vzniklého areálu je i dvoupatrový parkovací dům, jehož investorem bylo město. Ten už od poloviny října slouží řidičům. Další velké parkoviště vzniká pod knihovnou směrem k řece Sázavě. To by se mělo otevřít příští rok v létě.