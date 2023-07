Žďárská knihovna prokoukne, během rekonstrukce budou sloužit výdejní místa

Z celkových nákladů na přestavbu zařízení ve výši 28,6 milionu korun dotační podpora pokryje výraznou část. Uhradit by měla 24 milionů. Na město tak zbude relativně malý podíl.

„Knihovna má už své nejlepší roky za sebou. Vzhledem k tomu, kolik ji využívá čtenářů a dalších návštěvníků, si určitě zaslouží trochu modernější tvář,“ vyjádřil se místostarosta Jaroslav Hedvičák.

Na přelomu let 2023 a 2024 by radnice chtěla mít vybraného dodavatele stavby a v září 2024, tedy se začátkem nového školního roku, již ideálně otevírat nové prostory.

Projekt na obnovu knihovny, který vznikl ještě v době, kdy byl ředitelem této městské příspěvkové organizace Roman Kratochvíl, vyjde vstříc mimo jiné handicapovaným nebo hůře pohyblivým lidem. Ti jsou nyní odkázáni při návštěvě horního patra na poměrně pomalou a ne úplně pohodlnou plošinu, pomocí níž překonávají schody.

„Nově teď přibude výtah, což jistě ocení při cestě na dětské oddělení také maminky s kočárky,“ přiblížila bezbariérové úpravy stávající ředitelka Martina Sedláková.

Dětské oddělení poskládané do spirály

Dětské oddělení podle jejích slov ostatně celkově dost prokoukne - interiér bude veselý, barevný a hravě poskládaný do formy spirály. „Zároveň nebudou chybět různá zákoutí, kam si děti a školáci budou moci zalézt, číst si, studovat nebo relaxovat,“ popsala ředitelka.

Na oddělení pro dospělé budou sice nové regály poskládané klasicky, ale přibudou mezi ně například různé průhledy nebo velké pokojové květiny.

Návštěvníci si jinak budou zvykat pouze na drobné dispoziční změny - například v umístění výpůjčních pultů nebo přednáškového sálu na dětském oddělení. Úpravy a modernizace čekají rovněž vchod do budovy knihovny a sociální zařízení.

„Rekonstrukce by měla začít zhruba v lednu či únoru 2024 a potrvá pravděpodobně do srpna téhož roku. Naším cílem je v září 2024 otevírat; snad nenastanou nějaké komplikace a skutečně se to podaří,“ doufá Martina Sedláková.

Výpůjčky přes výdejní místo a verbisbox

Více než půlroční akce s sebou samozřejmě přinese omezení, dopad na čtenáře a návštěvníky se však podle ní bude snažit personál žďárské knihovny minimalizovat.

„Zvažujeme, že bychom v dolním přednáškovém sále vytvořili výdejní místnost, kde by si lidé ve vymezené dny mohli vyzvedávat objednané tituly k zapůjčení. Požadované knihy vždy navezeme ze skladu, vydáme, zároveň přijmeme knihy vrácené. Ty si budou moci čtenáři z volného výběru rovnou i vypůjčit,“ nastiňuje plány ředitelka s tím, že konečnou verzi tohoto omezeného režimu se lidé ještě včas dozvědí.

„Chceme také hodně pracovat s naším verbisboxem, což je speciální výdejní box před knihovnou. Zájemci si jednoduše online objednají knihu, zarezervují si ji, zadají si jako místo výdeje verbisbox, a my jim tam knihu připravíme. Lidem pak přijde SMS s kódem, prostřednictvím kterého si lze následně titul kdykoliv - i mimo otevírací dobu - vyzvednout,“ popsala postup Sedláková. Box má kolem dvou desítek schránek, přičemž do každé lze uložit i více publikací najednou.

Desítky tisíc svazků, jimiž Knihovna Matěje Josefa Sychry disponuje, budou muset být před rekonstrukcí přestěhovány do skladových prostor. Odtud budou podle potřeby převáženy do zmíněné výdejní místnosti a verbisboxu, aby byly k dispozici zájemcům.

„Nechceme přijít o čtenáře, jako se to již stalo v době pandemie covidu. Musíme udělat maximum pro to, abychom si zachovali jejich přízeň,“ podotkla Sedláková s tím, že pokračovat by proto měla rovněž řada akcí pro veřejnost, které knihovna běžně pořádá.

Jako náhradní prostor pro různé přednášky, besedy nebo autorská čtení poslouží v tomto případě Čechův dům, který s knihovnou sousedí. „Věříme, že nové moderní prostory nám po dokončení rekonstrukce přitáhnou další čtenáře,“ dodala ředitelka.