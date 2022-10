Žďárská knihovna učí čtenáře, jak rozpoznat falešné zprávy

Jedním z letošních držitelů ceny Bibliotheca inspirans se stala i Knihovna Matěje Josefa Sychry (KMJS) ve Žďáře nad Sázavou. Ta se mediální gramotnosti věnuje velmi aktivně.

„Cítila jsem, že knihovna by měla být institucí, která dá dětem a dospívajícím vhled, jak se k mediálním zprávám stavět. Jsme zaplaveni informacemi a měli bychom je umět kriticky zhodnotit,“ vysvětlila knihovnice Kateřina Hošková důvod, proč začala ve žďárské knihovně pořádat tematické besedy pro školy.

A snaží se to dělat atraktivním způsobem. „Hodně používám videa, protože na ně děti reagují mnohem lépe než na hodinové povídání. Vycházím třeba z Kovyho mediálního ringu, což jsou čtyřminutové spoty, kde je vše skvěle vysvětlené. Když děti vidí, že jim informace podává tenhle populární youtuber, tak je berou,“ líčí Hošková, která se snaží účastníky besed co nejvíce zapojovat.

Na konci setkání je pak rozdělí do skupin a rozdá jim články, které mají kriticky zhodnotit právě podle otázek z mediálního ringu.

„Žďárská knihovna spolupracuje s různými typy středních škol a s žáky pak otevírá důležitá témata, která by v běžném školním provozu mohla pod návalem dalších povinností zůstat někde na okraji,“ zhodnotila za pořadatele soutěže Tereza Lišková z Nadace OSF.

Staří lidé uvěří snáz

Žďárské besedy naplno běží od letošního jara a knihovna v nich rozhodně plánuje pokračovat i nadále. Navíc se v této problematice nezaměřuje „pouze“ na školáky, ale také na seniory, kteří patří k další velmi ohrožené skupině, co se týče možného ovlivnění nejrůznějšími falešnými zprávami – tzv. fake news.

Do cyklu přednášek Knihovna seniorům byl pozván i Jaroslav Valůch z organizace Transitions, jenž se mediálnímu vzdělávání starší generace dlouhodobě věnuje. „Starší lidé mají větší tendenci věřit všemu, co se píše. Na podzim chceme tuto přednášku udělat znovu,“ uvedla Hošková. Za mikrogrant, který knihovna v rámci ocenění obdržela, by také ráda zrealizovala i přednášku nějakého známého žurnalisty.

„Ocenění je pro knihovnu potvrzením, že podpora mediální gramotnosti a lepší orientace v přemíře informací je cesta, kterou bychom měli ve vzdělávání veřejnosti jít i nadále. Toto téma chceme dál otevírat nejen dětem a studentům, ale právě i seniorům,“ shrnul Roman Kratochvíl, ředitel žďárské KMJS.