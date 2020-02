Novou knihovnu v Brodě ozdobí velké umělecké dílo, bude stát před vchodem

O tom, že před knihovnou bude stát velký monument, se původně neuvažovalo. V plánech bylo pořízení menšího uměleckého díla do interiéru.



„Že bude osazeno nikoli uvnitř, ale bude zdobit exteriér, zvažujeme zhruba rok, předcházela tomu dlouhá diskuze,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Právě kraj je investorem celé stavby. Peníze na umělecký počin, který by měl ozdobit vstup do nové budovy, má již na letošní rok připravené. Nejsou součástí samotné stavby knihovny.

Na přesném zadání pro výtvarníky se teprve pracuje. Nicméně i z úvodních představ se dá usuzovat, že by dílo mohlo být monumentální.

„Může být vysoké maximálně do výšky průčelí knihovny, mělo by být odolné vůči povětrnostním podmínkám a vandalům, jeho podoba by měla akcentovat poslání knihovny,“ zmínila Svatošová už dnes známá specifika.

Kraj co nevidět vytipuje a osloví tři výtvarníky z Vysočiny

Podle ní by měl kraj oslovit tři vytipované výtvarníky z Vysočiny. „O konkrétních jménech se stále diskutuje,“ podotkla.

Během následujících dnů by se k nim mělo dostat zadání. Jejich návrhy by speciálně ustanovená komise měla dostat na přelomu dubna a května. V ideálním případě by mělo být dílo dodáno do konce roku.

„Nemám žádnou konkrétní představu, jak by mělo vypadat. Protože bude před knihovnou, očekával bych, že bude mít nějakou souvislost s knihami, čtením či čtenáři,“ konstatoval havlíčkobrodský starosta Jan Tecl.

On sám bude jedním ze členů hodnotící komise. „Proto bych nechtěl výtvarníky nikam směřovat a dávat jim tipy, co by u mě mohlo uspět. Ale na jejich návrhy se nesmírně těším,“ podotkl s úsměvem.

Podle něho nebude vůbec na škodu, že nakonec dojde k přehodnocení záměru a umělecké dílo se z interiéru dostane před budovu. Přispěje to ke zkrášlení prostoru okolo nové knihovny.

Práce na stavbě knihovny stále běží v mírném předstihu

Samotná stavba nového sídla krajské knihovny zdárně finišuje. Hrubá stavba je hotová, stejně tak osazení oken a dveří.

„Momentálně jsou pokládány podlahy a dělají se výmalby,“ popsala Jitka Svatošová. Během jara dojde k venkovním úpravám terénu a sázení zelené západní stěny.

Dobrou zprávou je, že práce stále běží v předstihu. Podle investora tomu výrazně napomohla mírná zima i disciplinovanost stavební firmy. „Zima si nevyžádala žádná stavební nebo technologická omezení,“ poznamenala mluvčí kraje.

Stále však platí termín dokončení stavby, kterým by měl být letošní červenec. Ihned po následné kolaudaci, tedy ještě v létě, by se do nových prostor mohla knihovna ze Staré radnice na náměstí začít stěhovat.

„Přesný termín ještě upřesníme v druhé polovině roku a po domluvě s vedením knihovny,“ upozornila Jitka Svatošová.

Dokonce není vyloučené, že jednou z vůbec prvních akcí v nové knihovně by mohlo být zahájení Podzimního knižního veletrhu. Ten se každoročně koná v sousedním Kulturním domě Ostrov na konci října.

„Vestibul nové knihovny může být vybrán jako místo úvodní tiskové konference k zahájení veletrhu,“ naznačila mluvčí kraje.

Parkovací dům nepotřebuje vybavení a tak může otevřít dřív

Novostavba krajské knihovny roste vedle kulturního domu Ostrov mezi Žižkovou ulicí a řekou Sázavou. Její návrh vytvořil tým architekta Milana Stejskala. Železobetonový skelet knihovny je vysoký až třináct metrů, stojí na jedenáctimetrových zapuštěných pilotách. Západní stěna bude pokryta odolnou vegetací.

Budova bude mít tři podlaží s celkem třemi a půl tisíci metry ploch. Ve spodním patře bude depozitář pro tisíce publikací. V přízemí knihovny se počítá s recepcí a velkým schodištěm. Na střeše knihovny je naprojektována malá terasa a v části směrem k řece má sloužit kavárna.

Stavební část nové krajské knihovny přijde Kraj Vysočina na 143 milionů korun. Vnitřní vybavení, které nyní začíná kraj poptávat, bude stát dalších zhruba 30 milionů.

Součástí stavby je i navazující parkovací dům. Jeho investorem je město. Nabídne celkem 88 parkovacích míst. Jeho cena i s DPH převýšila 42 milionů korun.

„Jsme na tom jako stavba samotné knihovny, tedy rovněž v mírném předstihu oproti plánovaným termínům. Na rozdíl od ní ale není třeba parkovací dům vybavovat a nic do něj stěhovat. Je tudíž možné, že ho zprovozníme ještě před zahájením provozu knihovny krátce po červencové kolaudaci,“ vzkázal vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.