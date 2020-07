Knihovna v Brodě je téměř hotová, má osm kilometrů regálů a zarostlé stěny

Stavební práce budou dokončené zhruba za týden. Budovu knihovny bude kraj podle nynějšího předpokladu od stavební firmy Zlínstav přebírat 17. července, tedy ve stanoveném termínu. Ještě v červenci podstoupí dílo kolaudační řízení.

Krajská knihovna je příspěvkovou organizací kraje. Zatím ve městě sídlí ve stísněných prostorách Staré radnice. Mnohé knihy má ale uskladněné v několika dalších objektech, například v areálu bývalého Pleasu.

Nová třípodlažní budova knihovny navržená architektem Milanem Stejskalem nabízí přes 3 500 metrů čtverečních užitné plochy. Její vybudování přišlo na přibližně 174 milionů korun.

„Železobetonový skelet je velkoryse prosklen. Betonové sendvičové probarvené fasádní panely jsou už nyní kryty celoroční zelení na západní a východně stěně objektu,“ popsala mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.



Zavlažování vegetace na stěnách bude řídit počítač

„Vegetace na stěnách je zavlažována automaticky přes počítač. V tuto chvíli je v panelech kombinováno sedm druhů odolných trvalek. Jejich vzrůst sledují i pracovníci Mendlovy univerzity Brno,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Kukla.

Rostliny nechybí ani v interiéru, vysokou živou stěnu uvidí návštěvníci hned u vstupu. Jako vegetační je řešena i část střechy knihovny a malá studijní terasa. Celý objekt je klimatizován.

Bude velkou změnou pro čtenáře. Poskytne i kavárenské služby, velký přednáškový sál, venkovní posezení na terase a mnoho dalšího. V interiéru dominuje dřevo, akustiku řeší plovoucí panely.

Knihovníkům budou k dispozici tři podlaží, přičemž nejspodnější z nich bude sloužit jako depozitář. V něm budou umístěny regály s celkovou délkou polic přes osm kilometrů a kapacitou na více než 300 tisíc knih. V prostoru veřejného fondu bude uloženo dalších 125 tisíc knih.

„Kapacita úložného prostoru byla naplánována tak, aby disponovala dostatečnou rezervou na řádově desítky let dopředu,“ upozornila náměstkyně hejtmana pro oblast kultury Jana Fischerová. Vybavení novostavby přijde na dalších 30 milionů korun.

Novou knihovnu by mohl otevřít Podzimní knižní trh

Krajská knihovna by mohla v novém naplno fungovat ke konci roku. „Teď nás čekají minimálně dva měsíce vybavování a pak teprve by měla následovat fáze stěhování,“ řekla ČTK ředitelka krajské knihovny Jitka Hladíková.

Jen stěhování přibližně 350 tisíc svazků knih zabere pracovníkům knihovny přibližně dva měsíce.

Podle krajského úřadu, který knihovnu zřizuje, by už na podzim měla instituce najet do běžného režimu - a to včetně digitalizační jednotky - a nabídnout veřejnosti plnohodnotnou provozní dobu. Ve hře je i varianta, že by se knihovna otevřela na konci října v rámci Podzimního knižního trhu, o čemž před časem hovořila jeho ředitelka Markéta Hejkalová.

Před knihovnou by do té doby mělo být instalováno i nové umělecké dílo. U budovy už stojí parkovací dům pro auta, který platí město. Nabídne 88 parkovacích míst. Jeho vybudování stálo více než 42 milionů korun.