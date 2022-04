Velké prádlo lze vyprat v automatickém kiosku, na Vysočině už jeden stojí

„Taky jsem na to koukal, co to je. Nic takového jsem ještě neviděl. Opravdu je to velká pračka,“ svěřoval se na parkovišti před chotěbořským nákupním centrem pan Jiří, když ládoval nákup do auta.

Velký šedivý box je prádelní automat. Prádelna Revolution, nese nápis ve vrchní části boxu. Lidé si sem mohou přijít vyprat a vysušit prádlo. Ale pozor, jeden ze dvou pracích bubnů je až na 18 kilogramů prádla.

„Náš cílový a obvyklý zákazník je někdo, kdo potřebuje vyprat opravdu velké prádlo. Přinese třeba deky, peřiny, potahy, závěsy, spacáky, zkrátka věci, které se mu do domácí pračky nevejdou nebo je doma prát nechce. Případně provozovatelé menších penzionů a ubytovacích kapacit,“ vysvětluje Jan Holý ze společnosti Best series, která tyto kiosky s prádlomaty provozuje.

Množné číslo je namístě. Kiosků je skutečně víc, po celé republice zatím čtyřicet. Na Vysočině je dosud jeden jediný právě v Chotěboři. Podle Holého však mají brzy přibýt další. Firma by je ráda rozšířila do takřka všech měst nad tři tisíce obyvatel.

„Do pěti let bychom jich chtěli v republice mít sedm stovek,“ říká Holý. Ideální umístění pro ně je prý u nákupních center. Best series úzce spolupracuje s Teskem a Kauflandem. Zanedlouho by u každého takového obchodu mohl neobvyklý automat stát.

Rozvoji kiosků paradoxně nahrál i covid

Prádelní automaty jsou v Česku novinkou posledních tří let. První firma v roce 2019 instalovala v Rychnově nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji. Koncept však převzala ze zahraničí, kde byla tato vymoženost přece jen o trochu dříve. „Jsou jich tam tisíce,“ podotýká Holý.

Podnikání založené na prádelních automatech sází na jednu zásadní tezi: každý si někdy potřebuje vyprat prádlo. „Ne všichni jsou schopni z toho udělat automatizovaný byznys,“ usmívá se Jan Holý.

Provozovateli kiosků paradoxně nahrálo i covidové období. Zatímco velké kamenné prádelny zavíraly a musely se vypořádat s různými omezeními, automatů se žádná opatření nedotkla. Stojí venku na čerstvém vzduchu a nedochází u nich k hromadění nebo bližšímu kontaktu osob.

Jak takové zařízení funguje? Stačí vložit prádlo do spotřebiče, zavřít dvířka a na terminálu navolit potřebné údaje a prací program. Prací prášek už je v ceně praní, automat ho přidá spolu s vodou. Dvířka se zamknou a automat bude zhruba půl až tři čtvrtě hodiny prát. Zákazník si zatím může nakoupit. Až skončí prací cyklus, automat mu pošle SMS zprávu. Stejným způsobem lze využít i sušičku.

Nejdelší jsou povolení, instalace trvá půl dne

Prací automat si Best series nechává sestavit na zakázku. Příprava vhodného umístění je podle Jana Holého složitá hlavně po administrativní stránce, je potřeba vyřídit množství povolení. Samotná instalace trvá chvilku. „Když je připravené napojení na elektřinu a vodu, zabere to jen šest hodin,“ tvrdí.

Podle údajů firmy na webových stránkách už všechny prací automaty absolvovaly dohromady skoro 32 tisíc pracích cyklů. Nelze přitom jednoznačně říct, že nejvíce zákazníků si nacházejí ty ve velkých městech.

„Je to různé, hodně individuální. Spousta automatů je nových a teprve se dostávají do povědomí lidí. A ti bývají zvláště v menších městech za tuto službu vděčnější, využívají ji, a dokonce se lépe ke kioskům chovají,“ poznamenal Jan Holý.

Jak podotkl, prádelní automaty se osvědčují také při současném přílivu uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny. Mnoho z nich kiosky používá jednoduše proto, že si nemají kde jinde vyprat. „Sledujeme to na naší infolince, kde nám rapidně přibylo dotazů v ukrajinštině,“ konstatoval Holý.