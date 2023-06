Zmodernizované kino ve Ždírci opět promítá, ožilo po jedenácti letech

„Loni na podzim jsme se rozhodli, že zastaralé kino necháme zdigitalizovat. Pořídili jsme nové reproduktory, promítací zařízení i software. Bereme to jako rozšíření nabídky kulturně-společenských akcí pro naše obyvatele,“ uvedl ždírecký starosta Bohumír Nikl.

Město do obnovy kina investovalo přes půl milionu. „Nepočítáme s tím, že se náklady někdy vrátí. Je to služba veřejnosti,“ dodal starosta.

Kino obnovilo projekci minulý pátek večer. Jako první se po jedenácti letech promítala nová česká komedie Buď chlap! režiséra Michala Samira. Ústřední role ve filmu o čtyřicátníkovi, který si po setkání se svou dětskou láskou uvědomí, že žít s matkou není to pravé, ztvárnili Jakub Prachař, Ondřej Sokol a Tereza Ramba.

Pravidelné promítání v kině bude mít pomalejší rozjezd. Druhé představení Ždírec plánuje na červen, další pak až na září. Přes léto bude mít i kino letní prázdniny. Až od podzimu by se mohlo konat více promítacích večerů měsíčně.

Vypomáhají promítači z Krucemburku

Neobvyklé potíže muselo město řešit s personálním zajištěním. Pracovník, který s promítáním v kině začínal už v roce 1976 a věnoval se tomu až do ukončení pravidelných představení v roce 2012, je v penzi. Novým technologiím se už učit nechtěl.

„Tak jsme se museli domluvit s promítači v sousedním Krucemburku, jestli by nám nevypomohli,“ vysvětluje starosta Nikl. „Nebereme se jako konkurenci, spíše doplnění služeb,“ říká o dvou podobných kinech vzdálených necelé tři kilometry od sebe.

To ždírecké mělo ale přece jen nahnutější osud. Pravidelná promítání ukončilo k 30. červnu 2012. Od té doby se v něm konaly už jen nárazové akce. Promítalo se maximálně pro školy, jinak se v prostorách konaly besedy, přednášky nebo společenské akce. Promítací technika ale byla zastaralá a neumožňovala pouštět novější filmy.

Myšlenky na demolici kvůli křižovatce

Jeden čas se dokonce objevily myšlenky na demolici celé budovy. „Ve slabší chvilce, protože už jsme z toho byli opravdu zoufalí, jsem slíbil v krajním případě i demolici budovy kina a knihovny. Takže ano, je to možnost,“ připustil v březnu 2015 tehdejší starosta města Vladimír Martinec.

Ždírec tehdy vehementně řešil zvýšení bezpečnosti sousední křižovatky. Na ní se kříží dvě komunikace první třídy. V tom období na ní došlo hned ke čtyřem nehodám během dvou týdnů. Radnice nad proměnou křížení přemýšlela společně s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD).

„Chceme do budoucna stavět zcela nový kulturní dům se sálem. Tak mě napadlo, že bychom toto místo u silnice teoreticky mohli uvolnit pro lepší zabezpečení a přestavění nebezpečné křižovatky,“ vysvětloval Martinec.

Budova nakonec přežila. Kruhový objezd, který na místě rohové budovy mohl vzniknout, ŘSD stavět nechtělo. Mimo jiné kvůli hlukovým limitům. Křižovatku místo toho nechalo osadit semafory.

Retro, ale s novou technikou

A tak vznikl jiný nápad. Z celého domu chtělo město vytvořit kulturní centrum s kinem, divadelním jevištěm, patřičným zázemím, ale i novými byty a parkovacími místy. K tomu je ještě daleko. „Zatím jde o jakési retro kino s novou technikou,“ pousmál se Bohumír Nikl.

Pro místní má celá budova i historickou hodnotu, byť žádnou památkou není. Areál bývalé tkalcovny pochází z 30. let 20. století. Svému účelu sloužil do roku 1945. Po válce byl podnik znárodněn. Kino se v jedné třetině již nefunkční továrny stavělo počátkem 70. let.

„V létě roku 1976 byla provedena kolaudace a dne 2. října slavnostní otevření kina. Na první představení byli pozváni hosté ze Ždírce a okolí,“ popisoval už dříve ždírecký kronikář Josef Bílek.

Vybudování širokoúhlého kina přišlo na téměř jeden milion tehdejších korun československých a mnoho hodin neplacených brigád. „Promítalo se pak dvacetkrát měsíčně, návštěva byla průměrně osmdesát lidí na představení. V pozdějších letech, jak to již bývá, návštěvnost trochu poklesla,“ dodal Bílek.