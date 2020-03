Lidé v Kynicích se smiřují s izolací, záchranáři tu testují desítky lidí

Sama starostka je v karanténě už od konce minulého pracovního týdne, chod obce řídí po telefonu a mailu. „Není to jednoduché. Vše vyřizujeme jen přes telefony, více než kdy jindy využíváme elektronickou komunikaci i naše webové stránky. Ven se snažíme příliš nevycházet,“ prozradila starostka.



Lehkou nervozitu podle ní obyvatelé pociťovali hlavně v úterý ráno. Na dnešní dopoledne byl ohlášen výjezd zdravotnické záchranné služby do Kynic. Výjezdová skupina zde dělala odběry pro další testy.

„Sestavili jsme zvláštní výjezdovou skupinu, která odebere vzorky u lidí, kteří se účastnili hasičské oslavy k MDŽ a u těch, kteří pociťují příznaky onemocnění. Bude se jednat o desítky lidí,“ uvedl ráno mluvčí záchranné služby na Vysočině Petr Janáček.

Záchranáři sestavili už třetí terénní tým. Nechtěli narušovat práci dvěma skupinám z Jihlavy a Havlíčkova Brodu, které jezdí a odebírají vzorky na zbylém území Kraje Vysočina. Do Kynic záchranáři přivezli i desítky ochranných roušek, aby je měli obyvatelé k dispozici.

„S odebranými vzorky bude naloženo jako se všemi jinými. Odešleme je do národní referenční laboratoře a ta dá v nejkratší možné době vědět lidem, jaký byl výsledek testu,“ dodal Janáček.

Nákupy si přebírá dispečer na určeném místě a vozí je po obci

Nejvíce starostí má ale starostka obce s naprosto běžnými věcmi - jak zajistit lidem potraviny, hygienické potřeby, případně i léky. V Kynicích žije zhruba devět desítek obyvatel a není v nich žádný obchod. Vše se tak musí koordinovat a předávat na hranicích uzavřené oblasti.

„Máme teprve druhý den izolace, většina obyvatel nějaké zásoby má a nějaký systém teprve zkoušíme,“ vysvětluje Smetanová. Nejraději by byla, kdyby se veškeré nákupy řešily centrálně. Ale teprve se uvidí, zda to bude možné.

„Lidé nám dají seznam věcí, které by potřebovali. My je objednáme a někdo nám je přiveze na předávací místo. Určili jsme v obci dva dispečery, kteří na něm zásoby budou vyzvedávat – mého manžela a pana místostarostu, protože mají ochranné pomůcky. Ti zboží lidem dovezou,“ popisuje prozatím nastavený systém starostka.

Přístupové cesty do obce čtyřiadvacet hodin denně hlídají policisté. „Zřídili jsme čtyři pevná stanoviště. Hlídky se na nich střídají nepřetržitě, v noci nám pomáhají dobrovolní hasiči z okolních obcí,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Během úterka mají na stanovištích vyrůst stany, coby provizorní zázemí.

I policisté zatím pomáhají s doručováním zásob do obce. Když přijede auto se zásobami, vždy je v rukavicích o desítky metrů poponesou, aby nebyla šance, že by se lidé z izolace dostali s těmi zvnějšku do sebemenšího kontaktu. Podle Čírtkové se zatím nevyskytl nikdo, kdo by chtěl karanténu narušovat.

Výjimku dostali pracovníci farmy, musí se postarat o 600 krav

Přesto se ale najdou lidé, kteří se do izolovaného pásma musí dostat. Ti pak mají výjimku z karantény. Jedním z takových lidí je i zemědělec Pavel Francl. Bydlí sice v Pavlově, ale v Kynicích na farmě chová na 600 krav. A o ně se musí s týmem dvanácti lidí starat.

„Policie má seznam a podle občanky tam lidi pustí. Ale jen do zemědělského areálu, ten není ve vsi, ale asi sto metrů nad ní,“ prozradil pro ČTK Francl. Přímo do vesnice podle něho pracovníci nesmějí, tím už by podmínky karantény porušili.

Výjimku získal i řidič cisterny, který jezdí pro nadojené mléko. „Máme domluvené, že se nepotká s žádným z našich zaměstnanců, dokáže to obsloužit sám. Tvrdí, že bude mít roušky a dezinfekční prostředky, ale je to na tom dopravci,“ řekl Francl.

Na karanténu se podle něho velký chov připravit dopředu nemohl. Alespoň jednou týdně je nezbytné dovézt krmivo.

„A nejde jen o to. Kdybychom snížili produkci, asi bychom s krmením vystačili déle, ale někdo ten dobytek nakrmit musí. Největší oříšek bylo, jak dostat lidi tam a zase zpátky. Teď je důležité, aby vydrželi zdraví. V momentě, kdy se dostanou do karantény, nevím, kdo by to dělal,“ dodal farmář.

Oslava dne žen, na kterou v obci jen tak nezapomenou...

V Kynicích se nákaza novým koronavirem rozšířila po oslavě mezinárodního dne žen, který na obecním úřadě uspořádali místní dobrovolní hasiči 7. března. Na akci se objevil i muž, který byl později pozitivně testován v Praze.

Že se vir přenesl i do Kynic, prokázaly výsledky testů v pondělí ráno. Pozitivní byly hned u čtyř lidí, další dva případy se objevily v úterý ráno. Ředitel krajské hygienické stanice Jan Říha proto s platností od pondělních 11 hodin nařídil obec uvalit do karantény a izolovat od okolního světa. „Nikdo nesmí dovnitř, ani ven. Je to na dobu neurčitou, minimálně čtrnáct dní,“ prohlásil.

Kynice jsou od pondělního dopoledne v izolaci: