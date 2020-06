Lipnice se jen těžko vzpamatovává z kulišáren, přesto plánuje kanalizaci

Astronomická částka za ni se pohybuje někde kolem 120 milionů korun. To je přitom jen velice hrubý odhad nákladů, na kolik může kanalizace v Lipnici celkově vyjít.



Svou výší tato investice vysoko přesáhla i megalomanské nápady někdejšího starosty Ladislava Horkého. Ovšem překročila je hlavně svým významem. Zatímco by se dalo polemizovat o tom, jestli bylo nové náměstí či veřejné osvětlení nutně potřebné, u kanalizace o tom nikdo nepochybuje.

„Snahy o ni už tu byly dávno v minulosti, o kanalizaci se mluví desítky let. Částečně ji začala řešit předchozí zastupitelstva, my bychom to chtěli dotáhnout,“ odhodlaně říká lipnický starosta Zdeněk Rafaj.

Část Lipnice už kanalizaci má. Napojena na obecní čistírnu je například škola, dům s pečovatelskou službou a několik stavení v jejich sousedství. „Naprostá většina dalších domů ale má stále pouze jímky, které se musí vyvážet,“ zmiňuje starosta.

„Fungující sítě jsou základ, bez nich mladí nepřijdou“

Přilákat do města nové obyvatele, trochu ho zmodernizovat a díky mladé generaci i povznést, to je cíl současných snah radnice. Lipnice totiž stále láká převážně chataře a chalupáře, ale trvale bydlet se zde lidem bez základní potřeby, jakou je kanalizace, příliš nechce.

„Elektřina, vodovod a kanalizace by měly být základ. Když tohle lidé mít na parcelách nebudou, těžko sem někdo nový přijde. A lidi by to chtělo, Lipnice stárne,“ soudí pan Pavel, který v sobotu ráno procházel po náměstí. „Máme jednadvacáté století a to by kanalizace měla být samozřejmost,“ dodává starší muž.

„Už máme územní rozhodnutí, koridory pro kanalizaci jsme zapracovali do územního plánu. Pracujeme na získání stavebního povolení,“ přiblížil současnou fázi starosta Rafaj.

Kdy se začne kanalizace budovat, je však ve hvězdách. Velký otazník stále visí nad uhrazením astronomických nákladů. „Postupujeme krok po kroku. Až budeme mít administrativu hotovou, uvidíme, jak to půjde dál,“ pokrčí rameny starosta.

Celé město leží na tvrdém žulovém masivu

Obrovské náklady jsou daní za polohu Lipnice. Město se nachází v podhradí na kopci. Pod zemí je tvrdý žulový masiv. To práce na pokládání potrubí výrazně prodraží. Koncem minulého týdne se v několika lokalitách konal geologický průzkum. Jeho výsledky by měly odhady ohledně ceny více upřesnit.

Další komplikací je reliéf města. Na jeho území jsou velké výškové rozdíly, některé domy leží o desítky metrů níž, než ty na vršku pod hradem. Město se navíc rozlézá i do protilehlého kopce. „Část kanalizace musí být gravitační, část přečerpávací,“ líčí Rafaj.

A do třetice proti snadné výstavbě kanalizace hraje stáří města. Ačkoliv administrativně jde o nejmladší město na Vysočině - povýšeno bylo teprve loni - založeno bylo před staletími. Uzoučké a klikaté středověké uličky v podhradí nejsou ideálním místem pro těžkou techniku.

Kde vezme Lipnice odhadovaných 120 milionů, zatím její vedení neví. „Momentálně můžeme od státu na dotacích dostat 63 procent nákladů. Na doplatek bychom neměli,“ počítá starosta.

Pokud by ale vyšly veškeré další možné zdroje, včetně třeba příspěvku Kraje Vysočina, mohl by se podíl neobecních zdrojů vyšplhat nad 75 procent. A s tím už by město mohlo podle starosty Rafaje pracovat.

Z rozpočtu ukrajuje peníze úvěr na pokrytí kulišáren

„Je to strašná částka. Nevím, jestli bychom si to vůbec měli dovolit. Aby to ve finále nedopadlo jako za bývalého pana starosty. Na jeho hospodaření doplácíme i po letech,“ zmínila starší obyvatelka Lipnice, jež v sobotu ráno mířila na nákup.

Současný rozpočet města s pouhými 650 obyvateli je hodně napjatý. Každoročně z něj částka jeden a půl milionu korun odchází na splátku úvěru. Ten si Lipnice musela vzít, aby pokryla náhradu za machinace, podvody a pletichy, kterých se do roku 2010 dopouštěl bývalý starosta Ladislav Horký. Za „kulišárny“, jak je sám nazýval, ho soud v roce 2016 poslal na čtyři roky do vězení, po polovině trestu byl exstarosta podmínečně propuštěn.

Lipnice škodu vyčíslila na 15 milionů korun. Soudně ji po Horkém vymáhala, ale úspěšná nebyla. „Úvěr, který jsme si museli vzít, budeme splácet do roku 2027. Jeden a půl milionu korun ročně pro nás nejsou malé peníze. Jak by nám teď pomohly,“ zasnil se Zdeněk Rafaj. S problémy se potýká už řadu let.

„Moc si neumím představit, že by to někdy dopadlo. Ale pokud ano, určitě by to Lipnici posunulo o kus dál. Bylo by dobře, kdybychom kanalizaci měli,“ zhodnotil další z místních obyvatel.