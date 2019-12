Nemocnému lékaři pomáhají jeho kolegové. Svlékli se a nafotili kalendář

Na první stránce kalendáře je napsáno: „Jsme jeden tým, kopeme za Kubu.“ Pod prohlášením je snímek lékařů, kteří se na jeho fotografování podíleli. Oblečeni jsou v jednotných fotbalových dresech. Společně na fotce je s nimi na vozíku i sám Jakub Rychlík.



S nápadem vytvořit kalendář s neobvyklým námětem přišel lékař jihlavské urologie Zdeněk Lavička. „Kolega Jirka Bachr s tím hned souhlasil a dostal výborný nápad, že kalendář by měl být charitativní,“ vysvětluje Lavička s tím, že projekt následně zaštítilo i vedení jihlavské nemocnice.

Jedinou obavu prý měl lékař z toho, zda se podaří sehnat dvanáct odvážných, kteří by se neostýchali svléknout se před fotoaparátem. To se nakonec povedlo. Poslední slovo však prý vždy měly partnerky a manželky dotčených lékařů, kteří si tak na chvíli vyzkoušeli roli modelů.

Na snímcích jsou hlavně lékaři chirurgických oborů, ale třeba i kardiolog nebo pediatr. Fotilo se po pracovní době na endoskopických operačních sálech.

Vybalancovat vtip a zakrýt to, co má být zakryto, nebylo snadné

Každý z lékařů si nachystal kompozici, která by jeho obor nějak charakterizovala. „Cévní chirurg tam má trubku s hasákem, oční lékař drží model oční bulvy, jeden z lékařů třímá pneumatickou vrtačku, kardiolog resuscituje a třeba já v pozici fakíra krotím flexibilní cystoskop,“ popisuje některé záběry Zdeněk Lavička.

O tom, že celý kalendář je v režii jihlavských lékařů, svědčí i to, že jej nafotil rovněž lékař - David Honzárek. „Nápad mi přijde fajn také v tom, že i když lékaři v nemocnici zažívají každý den stres a jsou pod velkým tlakem, umí si ze sebe udělat legraci a odlehčit celou situaci,“ říká Honzárek, který má focení jako svého koníčka.

Přiznává, že vytvořit kompozice, které by zakryly to, co má být zakryto, a vybalancovat míru vtipu v prostředí operačních sálů, bylo obtížné. Záměrně proto zvolil černobílou barevnost, která dává vyniknout obsahu.

Každému z modelů vytvořil asi deset variant snímků, ze kterých si pak sami vybírali finální fotografii. Ta se nakonec objevila v kalendáři. „Ne všichni byli hned spokojení. Dokonce jsme museli něco i přefocovat,“ usmívá se mladý lékař.



Zájem a ohlas ze strany veřejnosti lékaře překvapil

To, co však tvůrce kalendáře nejvíc překvapilo, byla obrovská odezva ze strany veřejnosti. „Až na zcela sporadické výjimky jsou reakce na kalendář velmi pozitivní,“ říká spokojeně Zdeněk Lavička.

Plno bylo i na autogramiádě kalendáře, která se konala v zasedací místnosti jihlavské nemocnice.

O tom, že je o kalendář zájem, svědčí i fakt, že první náklad stovky kusů byl za jeden den rozprodán. „Udělali jsme tedy dotisk dalších čtyř set kusů. Nyní, během několika dnů, už máme prodáno 250 kalendářů. Uvidíme, kolik se toho nakonec prodá a kolik peněz se na Kubu vybere,“ dodává Lavička s tím, že kalendáře jsou k dispozici na pokladně nemocnice za 350 korun.