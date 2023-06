Padl český rekord v počtu multikár. Zúčastnil se i Kaiser s filmovým vozítkem

„Koupil jsem si Lamborghini a pak jsem ho hned prodal a raději si koupil multikáru. Tam furt blbnul bovden a to mě opravdu s*alo. Multikára je multikára,“ vtipkoval Kaiser, který se stal patronem prvního srazu vozidel této německé značky.

Rekord odpoledne potvrdil prezident pelhřimovské Agentury Dobrý den. „Můžu oficiálně potvrdit, že 41 multikár na tomto prostranství je nový český rekord a vy všichni jste jeho součástí,“ sdělil Miroslav Marek. Účastníci tak domů odjížděli s cenným certifikátem.

Byl mezi nimi i Slavomír Bečka z Henčova u Jihlavy, který zaujal přes padesát let starou multikárou M 22 s modro-žlutou kabinou. „Je to rok výroby 1972. Přivezl jsem si ji někde od Rakovníka. Potřeboval jsem přibližovadlo na dřevo a při rekonstrukci domu. Přemýšlel jsem o nějakém slepeném domácím traktůrku, jenže po tom šli policajti, že to nesmí na silnici. Když jsem narazil na multikáru, tak jsem ji vzal. A neměnil bych,“ pochvaluje si univerzální vozítko.

„Je to osvědčený stroj, geniálně jednoduchý. Občas vozím dřevo, občas fůru písku, a teď jsem vyrazil na sraz,“ dodává.

Před dvěma roky udělal generálku. „Už jsem se s tím bál vyjet, tak jsem to rozebral. Byla z toho hromada plechů a kýbl šroubků. Dělal jsem se s tím postupně tři roky, tohle je výsledek,“ ukazuje na nablýskaný stroj. Hodně toho zvládl svépomocí, generálku motoru si objednal na Slovensku, s převodovkou mu pomohl příbuzný.

Jeho multikára vyvine maximální rychlost 23 kilometrů v hodině, motor má objem 800 kubických centimetrů. „Je to vzduchem chlazený dvouválec. Uveze podle papírů 1,7 tuny včetně obsluhy, korba se dá sklopit na tři strany,“ zmiňuje. „Co vím, dali do toho brzdy z wartburga, světla a nádrž z trabanta. Posbírali, co bylo a vzniklo toto vozítko,“ dodal.

Do Příseky však dorazili i majitelé starších strojů M 21, které se ovládaly pouze pákami. Před zámkem zaparkovala i moderní technika, kterou například využívá sousední město Brtnice.

Samotná značka Multicar vznikla v roce 1958, ovšem výrobní závod ve Waltershausenu v Durynsku funguje už od roku 1920. Dnes je značka součástí firmy Hako, jež se specializuje na komunální techniku.

Historicky neúspěšnějším modelem značky Multicar byl M 25. A právě ten posloužil i filmařům. Režisér Jiří Havelka, autor úspěšných Vlastníků nebo Mimořádné události, natáčel většinu snímku Zahradník na statku svého otce v Dubí u Humpolce. Film bude mít premiéru příští rok.

„Už jsme v postprodukční etapě. S největší pravděpodobností bude premiéra v prvním kvartálu příštího roku. Je to hodně výtvarný film, proto chceme postprodukci věnovat adekvátní čas,“ řekl kreativní producent Filip Novák z produkční společnosti Donart.