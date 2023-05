Couvat s traktorem a valníkem do garáže není snadné, přesvědčili se studenti

Studenti například musí umět napoprvé bez odření postranic nebo dokonce nehody zacouvat traktorem s čtyřkolovým valníkem do garáže. Nebo přivézt valník k rampě na vzdálenost několika centimetrů. Projet úzkým úvozem, prokličkovat mezi stromy v lese, zastavit valník přesně na zvoleném místě.

Jízdu zručnosti v areálu České zemědělské akademie ve Světlé nad Sázavou pořádali už pojednadvacáté. Soutěží se letos účastnilo 29 studentů z osmi zemědělských nebo lesnických škol.

„Nejtěžší je couvnutí do garáže s čtyřkolovým vlekem, to opravdu není lehká disciplína. Měli jsme ještě soutěž v couvání po dráze o půdorysu písmene Z, ale to je tak těžké, že jsme to vynechali, protože bychom soutěž do večera neukončili,“ směje se Josef Horní, zástupce ředitele pořádající České zemědělské akademie v Humpolci.

Soutěž se pořádá v areálu její světelské pobočky v Zámecké ulici. Její součástí jsou i doprovodná klání ve zručnosti ovládání nakladače a hydrauliky traktoru na přesnost umístění břemene. Zvítězil Adam Karásek z pořádající školy.

Více než rychlost je důležitá přesnost

Ze soutěže mohou účastníci z Vysočiny postoupit do celostátního kola, účastníci z jiných krajů však postoupit nemohou. „Po zavedení tohoto pravidla, které jsme rozporovali, nám dost soutěžících ubylo,“ lituje Horní.

Soutěž spojená s výstavou zemědělské techniky a dnem otevřených dveří školy je i každoročním setkáním současných i bývalých studentů a pracovníků školy či zemědělců z okolí. „Dnes nám paradoxně nepřeje počasí. Je krásně, a protože zemědělci mají letos kvůli počasí skluz, pracují raději na polích, aby dohnali zpoždění,“ řekl Horní.

Soutěž má také nalákat ke studiu zemědělské školy nové zájemce. Jde o prestiž mladých traktoristů. „V soutěži vycházíme z praxe: důležitější než rychlost je přesnost. Nemusíte být třeba super rychlý, ale musíte stroj dobře ovládat. A nesmíte bourat,“ podotkl Horní.