Výběr zhotovitele jihlavské arény skončil, zbývá vyřídit stížnosti sousedů

Město Jihlava, které je zadavatelem stavby, dokázalo uspokojivě reagovat na námitku Sdružení HMA, zastupující stavební firmy Metrostav DIZ, OHLA ŽS a Podzimek proti výsledkům vyběrového řízení, v němž jihlavští radní na začátku března vybrali za stavitele nové arény olomouckou firmu GEMO. Celá záležitost se tak vyřeší bez nutnosti zásahu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, na nějž se Metrostav DIZ mohl také obrátit.

„Za společnost Metrostav DIZ můžeme potvrdit, že jsme obdrželi rozhodnutí o námitkách včetně velmi podrobného vysvětlení,“ uvedl tiskový mluvčí Skupiny Metrostav Radim Mana. „Tyto informace jsou pro nás dostatečné a nebudeme podnikat žádné další kroky,“ doplnil.

To znamená pro město úlevu. „Výběrové řízení je tím pádem ukončené a my jsme oprávněni podepsat se stavitelem smlouvu,“ oddechl si manažer výstavby areny a radní za ODS David Beke.

Ještě předtím však město chce vyřešit další námitku, tentokrát proti demoličnímu výměru pro stávající stadion, který musí stavbě nové haly ustoupit. Tu podali nespokojení obyvatelé přilehlé ulice Tyršova. „Pod námitkami jsou podepsáni majitelé asi sedmnácti bytů,“ prozradil na začátku března Beke.

Sousedé chtějí klid alespoň o nedělích

„Podle nás je tam nedostatečná ochrana před hlukem, prachem a vibracemi,“ uvedl advokát Jaroslav Homolka, který stěžovatele zastupuje.

Mezi oběma stranami už proběhlo několik schůzek. „Minulý týden ve středu měli stěžovatelé setkání, kde se informovali o tom, co jsme jim nabídli,“ uvedl Beke.

„Se svými klienty jsem se potkal, návrhy města jsme probrali a teď zase budu jejich připomínky prezentovat městu,“ uvedl MF DNES advokát Homolka. „Nějaké posuny, myslím si, tam jsou. Mohlo by se to rozhýbat. Ale zatím není nic konkrétního.“

Podle zástupce stěžovatelů jsou hlavním problémem časy, kdy má demolice probíhat. „Moji klienti by chtěli, aby aspoň neděle byla volná,“ vysvětluje Homolka. „V tomto jsme ale na mrtvém bodě. Město nechce moc uhnout, uvidíme, jak se to vyvine,“ doplnil.

A postoj magistrátu? „Řekli jsme jim, že to není možné. Je to trvání na něčem, co ani nejsme schopni ovlivnit,“ říká Beke. „Naopak jsme nabídli robustní sadu opatření, které směřují k jejich obavám. To znamená hluk, prach, statika domů. Večer a o víkendu se omezí noční demoliční práce, nebude se projíždět ulicí Tyršova,“ vyjmenovává některá z navrhovaných opatření.

Po podpisu smlouvy začnou běžet termíny

Město stále preferuje, aby k demolicím došlo v letních měsících. „Proto moc nerozumím požadavkům zrovna na tu neděli, když tady kvůli dovoleným polovina města ani nebude,“ kroutí hlavou Beke.

Právě v demoličním výměru je nyní hlavní problém chystané akce. „Nejbližší vývoj je takový, že bychom rádi dořešili stěžovatele z Tyršovy ulice a demoliční výměr. A souběžně s tím chtěli podepsat smlouvu s generálním dodavatelem,“ nastínil možný vývoj Beke.

Ovšem jakmile město podepíše smlouvu, začínají běžet termíny. „Což je riskantní i ve vztahu s NSA,“ zmínil Beke Národní sportovní agenturu, jež přislíbila dotaci 300 milionů. Dalších 500 milionů má město dostat od Kraje Vysočina, zbývající částku pokryje z vlastních zdrojů a bankovního úvěru.

„Pokud se s lidmi z Tyršovy ulice nedomluvíme, námitky se budou muset poslat na kraj a ministerstvo pro místní rozvoj. To bude muset rozhodnutí přidělit nějakému jinému stavebnímu úřadu,“ vysvětluje David Beke. „Nevíme, co by to pak znamenalo časově.“

Jisté je, že původně plánovaný termín otevření nové haly v září 2025 by pak zcela jistě vzal za své.