Do Jihlavy chci dostat velké koncerty i sportovní reprezentace, říká manažer HMA

S jakými vizemi a plány budete chtít Horáckou multifunkční arénu vést?

Hned od začátku jsem si uvědomoval, že Horácká multifunkční aréna (HMA) je na město velikosti Jihlavy velkým projektem a nebylo vůbec jednoduché ho prosadit. Tedy především najít politickou shodu a podporu veřejnosti. S tímto velkým uvědoměním a závazkem do toho vstupuji. Pochopitelně to mělo vliv i na vizi, kterou o fungování HMA mám. Chtěl bych, aby HMA fungovala jako komunitní projekt. Aby byla součástí každodenního života Jihlavanů a možná i všech obyvatel kraje. Lidé se musí s tímto projektem ztotožnit - být na něj hrdí, pyšní a chlubit se jím. Musí vědět, že aréna je zde pro ně, že slouží lidem a je pro ně vždy otevřená. Rád bych, aby to vnímali nejenom jednotlivci, ale i místní spolky a organizace. Chtěl bych, aby věděli, že v aréně mají dveře otevřené a je to i jejich projekt.

Martin Lindovský Jednatelem nové městské obchodní společnosti, která bude mít na starosti chod budované Horácké multifunkční arény (HMA) v Jihlavě, se má stát čtyřicetiletý zkušený manažer Martin Lindovský z Ostravy. Čtyřicetiletý absolvent Ostravské univerzity oboru geografie a regionální rozvoj. Aktuálně zastává pozici obchodního ředitele spolku Dolní oblasti Vítkovice, kde pracuje od roku 2015. V oblasti kultury a destinačního managementu se pohybuje jako obchodní a projektový manažer od roku 2010. Zkušenosti sbíral například jako ředitel společnosti zabývající se zprostředkováním hotelových služeb. S marketingem a produkcí akcí má zkušenosti z multižánrového centra Cooltour. V Dolních Vítkovicích vedl Martin Lindovský tým čtyřiceti lidí, produkoval akce a věnoval se obchodu, pořádání firemních a kulturních eventů a vedl také gastroprovozy. Spolek spravuje také industriální památky Důl Hlubina, vysokou pec a koksovnu Vítkovických železáren. Konají se zde kulturní a společenské akce, v provozu jsou muzea, světy techniky, galerie, kino.

Jste z Ostravy. Jak hodláte chod takového kolosu, kterým nová aréna bude, řídit? Přestěhujete se na Vysočinu?

Jsem ostravský patriot a stěhování do Jihlavy by bylo složité. S agenturou, která výběrové řízení organizovala to byla první věc, která se řešila. Hned na začátku jsem říkal, že přinejmenším na první období není stěhování téma. Takže ano, budu každý týden dojíždět. V pondělí příjezd a nejdříve ve středu odjezd. Vše bude pochopitelně záležet i na agendě, kterou tu budu mít, a na tom, jak bude zapotřebí má osobní přítomnost.

Vidíte třeba už nějaká úskalí nebo problémy, které budete muset jako manažer arény v nejbližší době řešit?

Nejsou to žádné ideové problémy. Vize je jasná a za tou si člověk musí jít. Nevidím zatím ani žádná úskalí. Jak jsem měl možnost seznámit se s projektem arény, je velmi dobře a velmi profesionálně připravený. Je ale potřeba učinit některá rozhodnutí už nyní, i když oficiálně smlouvu podepíšu až v březnu. Jsou to technické věci, které souvisí se stavbou arény, jejíž stavba už začala. Spolu s panem primátorem a dalšími odpovědnými osobami řešíme otázky kolem audiovizuální techniky nebo gastroprovozu. To jsou záležitosti, které jsou teď na stole.

Přemýšlel jste, jaké osobnosti byste chtěl do jihlavské arény přivést? Co se jeví jako reálné a na co by se mohli lidé po otevření arény těšit?

V tuto chvíli je mou povinností mít i nereálné cíle. Jakkoliv mám zkušenosti a vím, co je a není možné z pohledu dramaturgie, budu zkoušet prakticky všechno. V první fázi půjdeme určitě po sportovních reprezentacích. U některých jsou karty rozdané na několik let dopředu, ale například šance na florbal nebo házenou tu určitě jsou. Složitější to může být v hokeji, ale i tomu půjdeme naproti.

A pokud jde o kulturní akce?

Pokud jde o koncerty, mám kontakty na velké české kapely, takže určitě budeme zkoušet oslovit kapely Kryštof, Lucie, Kabáti, Mirai. Ty bychom tu rádi měli například v závislosti na jejich turné nebo i samostatně. Vzhledem k tomu, že pracuji ve Vítkovicích a spolupracovali jsme s multižánrovým festivalem Colours of Ostrava, tak si umím představit, že dramaturgie půjde i touhle cestou. Třeba formou konzultací, co je a není možné vzhledem k zahraničním interpretům. I promotéři počítají peníze, takže se jim musí koncert vyplatit. Existují finanční modely, kterými můžete promotéry velmi dobře nalákat. A když to pro ně bude dobrá nabídka, místo O 2 areny si mohou vybrat i nás.

Může v tomhle být výhodou poloha Jihlavy v centru republiky, navíc u dálnice? Je to výrazné pozitivum?

Je to takhle popisováno, ale tím jak jsem vystudovaný geograf, vím, že to není tak jednoduché, jak to může na první pohled vypadat. Existuje určitá spádová oblast a síla Prahy a Brna je velká. Přece jenom to bude konkurence. V tomto si nemaluji vzdušné zámky.