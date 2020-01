Žďár doplňuje opomenuté investice, přibudou parkovací místa i zastávky

16:06

Ačkoliv s tím původně městský rozpočet nepočítal, ve Žďáře nad Sázavou letos pravděpodobně vyroste nový přestupní terminál pro MHD, u nádraží přibudou parkovací místa a hřiště 4. základní školy získá sociální zázemí. Rozpočtovými opatřeními doplňují radní hned v lednu to, co se do schváleného rozpočtu nevešlo.