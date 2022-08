Ze sklárny plánuje Žďár zřídit multifunkční inovační centrum s dílnami

O přesné podobě areálu stejně jako o možnostech financování jeho nutných úprav se na radnici teprve jedná.

„Vysočina je bohužel jedním ze dvou krajů v České republice, který nemá své vlastní inovační centrum, což je podle mě škoda. Jeho zřízení je tak velká příležitost nejen pro park na Farských humnech, ale i pro celé město,“ vyjádřil se žďárský starosta Martin Mrkos.

A co si mají obyvatelé města pod pojmem inovační centrum představit? O něco jasněji mohou mít lidé, již navštívili mobilní otevřenou dílnu FatLab, která letos v červnu zakotvila na náměstí Republiky.

Jedná se o technické zázemí s digitální laboratoří, kde si podnikavá veřejnost či zvídaví studenti mohou vyzkoušet moderní techniku, kterou nemají vždy běžně k dispozici - přístroje, nástroje, nářadí i nejrůznější IT technologie. Mezi vybavením se často ocitá 3D tiskárna, plotter, laser nebo třeba programovatelný šicí stroj. To může pomoci mimo jiné lidem, kteří si chtějí technicky ověřit fungování svého vynálezu nebo podnikatelského záměru.

Cílem radnice ale je, aby prostory bývalé sklárny byly multifunkční a sloužily k více účelům. „Třeba v Brně nebo jiném velkém městě může otevřená dílna fungovat klidně sama o sobě, ale v menších městech, jako je právě Žďár, je potřeba propojit tento záměr ještě s dalšími,“ konstatoval Mrkos.

Kavárna či sdílená kancelář

Nabízí se tak podle něj zřízení kavárny se sociálním zázemím. „Tam by v dopoledních hodinách mohla fungovat například i sdílená kancelář (vybavené kancelářské prostory určené hlavně pro nezávislé pracovníky, již potřebují flexibilní zázemí, aniž by se ale museli starat o jeho provoz - pozn. red.). Odpoledne a večer by pak areál sloužil jako komunitní centrum s otevřenými dílnami,“ doplnil Mrkos.

V budově by podle něj v ideálním případě vznikly rovněž jeden až dva byty chráněného bydlení, jejichž obyvatelé by mohli vypomáhat ve zmiňované kavárně.

Nemovitost poblíž řeky Sázavy radnice pořídila v polovině letošního června. „Náklady na koupi činily 6,5 milionu korun,“ upřesnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

A ačkoliv je stav budovy podle vedení města vcelku uspokojivý, jeho plánovaná proměna v multifunkční centrum může vyjít řádově na miliony korun. Ty chce město získat z dotací.

„Jsme ve fázi, kdy prověřujeme možné dotační tituly, z nichž by se naše záměry daly investičně pokrýt,“ podotkl Mrkos. Již v minulosti hovořilo vedení města v souvislosti s otevřenými dílnami třeba o spolupráci s agenturou CzechInvest.

Hledat se bude vhodný provozovatel

Žďárští současně musejí najít vhodného provozovatele nebo celý programový tým, který by měl na starosti komunitní část centra.

Třetí oblast projektu, na niž se v současné době na radnici zaměřují, je možnost propojení ještě s dalšími subjekty, jako jsou střední školy nebo třeba Active - středisko volného času, pod kterým funguje řada technicky i tvořivě zaměřených zájmových kroužků.

„Neděláme si iluze, že by Žďár tímto projektem naplňoval funkci krajského inovačního centra. Myslím si však, že bychom mohli ukázat, že i v menších městech má taková infrastruktura smysl a může v rámci kraje úspěšně fungovat,“ doplnil starosta s tím, že ze schůzek, které se mají k tomuto záměru během léta konat, už bude snad jasněji v otázce financování i konkrétnější podoby celého projektu.