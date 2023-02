Jediná hvězdárna na Vysočině ožívá, stojí ale v trase budoucího obchvatu

Žďárští gymnazisté mají vizi zcela nové stavby Čtveřice studentů Gymnázia Žďár nad Sázavou chce uspět v soutěži s projektem na výstavbu nové hvězdárny, revitalizaci okolní zahrady a vznik přírodní učebny. Nejen renovaci, ale rovnou vznik zcela nové hvězdárny si umí ve městě představit čtveřice studentů Gymnázia Žďár nad Sázavou. Skupina mladých lidí ve věku od 16 do 17 let se pustila do projektu, v němž se zabývá nejen vybudováním hvězdárny, ale i revitalizací okolního pozemku a stavbou venkovní učebny. Se svou prací se gymnazisté zapojili do soutěže Navrhni projekt spojené s evropskými dotacemi. „Zaujalo nás, že se právě v našem městě taková stavba nachází a má i poměrně dlouhou historii, přesto o ní většina mladších obyvatel neví. V tom jsme viděli obrovský potenciál, že můžeme z dosud neznámého místa s vlastní historií udělat místo, kde se budou setkávat lidé napříč celou komunitou,“ popsal sedmnáctiletý vedoucí projektu Dominik Zábranský. Podle něj a jeho tří kolegyň - Kateřiny Procházkové, Natálie Krejčíkové a Šárky Hromádkové, by hvězdárna měla plnit dva účely, a to školní i mimoškolní vzdělávání. „Chceme žákům a studentům základních a středních škol poskytnout možnost vzdělávat se o tomto zajímavém tématu v prostředí s moderním vybavením a ustoupit od klasické frontální výuky,“ popsal student. Veřejnost všech věkových kategorií by zase mohla ocenit přednášky, pozorování oblohy či kulturní akce všeho druhu. Prostor by se dal podle plánů gymnazistů nabídnout k využití také neziskovým organizacím. „Kromě komunity je pro nás také důležitá ekologie, proto se bude jednat o takzvaně ‚modrozelený projekt‘. To znamená zelenou fasádu, střechu a solární panely,“ shrnul Zábranský. Nyní je projekt odeslán do soutěže a tým se připravuje na prezentaci před porotou v regionálním kole. Během následujícího měsíce jej gymnazisté představí i radě města.