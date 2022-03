Revitalizace Pařezitého rybníku ukončí chov ryb, naopak přibudou pláže

O vybudování nového přírodního koupaliště, které by bylo alternativou k umělému koupališti Žabák, se v Humpolci vedou debaty už několik let. Dlouhodobě o přírodní koupaliště usiluje opoziční uskupení Humpolec GO!

V uplynulých letech přišlo s návrhem upravit na koupaliště rybník Dvorák, na němž ovšem intenzivně hospodaří rybáři – a ti se nechtějí místa vzdát. Paralelně s tím poukázali na další variantu, koupaliště Březinka na pozemcích města. Vznikla by tam úplně nová vodní nádrž. Jenomže zde zase narazili na chráněného modráska bahenního, kvůli němuž není stavba možná.

Humpolecká radnice se rozhodla revitalizovat pláže rybníka Pařezitý zvaného místními Pařezáč. Ten se nachází v místní části Plačkov.

Humpolecká radnice se místo toho rozhodla revitalizovat pláže rybníka Pařezitý zvaného místními Pařezáč. Ten se nachází na ploše 4,5 hektaru. Jak poznamenal humpolecký místostarosta Vlastimil Brukner, město nemá pro nové přírodní koupaliště vhodné pozemky.

Z toho důvodu chce upravit plačkovský rybník.

„Máme tam takové polopřírodní koupaliště, které je lidmi hojně využívané. Navíc je v docházkové vzdálenosti od Humpolce, vede tam i železnice. Chceme tam udělat lepší hřiště, vylepšit pláž i přístup do vody nebo upravit parkovací místa a stojany na kola. Zkrátka tam pobyt lidem zpříjemnit,“ uvedl Brukner.

Již loni radnice nechala připravit projekt. V rozpočtu je na revitalizaci vyčleněno pět milionů korun. Podle místostarosty Bruknera je ale reálné, že výsledná cena bude nižší, kolem čtyř milionů. Práce by měly být dokončeny tak, aby v červnu mohlo být revitalizované koupaliště slavnostně otevřené.

Obnovu Pařezáče kvituje i opozice. „Je to místo, které si dlouhodobě zasluhovalo obnovu. Je dobře, že radnice konečně dospěla k tomu, že místo upraví. Dlouhodobě se tam peníze nedávaly, přitom je to lidmi hojně využívané a populární,“ řekl zastupitel Petr Machek z opozičního Humpolec GO!

Město se v loňském roce domluvilo s majiteli rybníka, rodinou Kinských, která rybník městu pronajímá, na odkoupení části pozemku na pobytové louce a na dlouhodobém pronájmu. Součástí dohody podle Bruknera je i to, že se v rybníku ukončí chov ryb. Tím by se měla zlepšit také kvalita vody.

Mola, hřiště či přírodní sauna

Návštěvníci se po revitalizaci mohou těšit na celkem tři upravené pláže, které mají nabídnout příjemnější vstup do vody. Velkou novinkou budou nová mola. Jejich stavba začala už loni, když byl rybník vypuštěn. Nové podoby se dočká rovněž dětské hřiště a zeleň.

„Mysleli jsme i na převlékárny, parkovací plochu či na zázemí pro elektrokola včetně elektrodobíjecí stanice. Bude i nové oplocení, stoly pro ping-pong a nové herní prvky na hřišti,“ nastínil místostarosta.

V úvaze jsou podle něj i další nápady. V nabídce je třeba možnost instalace přírodní sauny.

„Příhodné místo tam na to je. Záleží ale na obyvatelích Plačkova, zda by ji chtěli a dokázali využít. Když jsme tuto možnost nastínili na veřejné schůzi, místní se poněkud zarazili. Báli se, že by jim tam běhali cizí nahatí lidé. Pokud ji ale Plačkovští budou chtít a vytvoří se tam místní saunařská komunita, tak ji zajistíme. Poté se můžeme bavit případně o zpřístupnění širší veřejnosti,“ poznamenal místostarosta Brukner.