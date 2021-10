Po roce se do Jihlavy vrací soutěž, na níž startují kariéru operní hvězdy

Nadějné talenty z USA, Koreje, Číny, Japonska, Dánska, Francie, Ruska a mnoha dalších zemí včetně Česka a Slovenska byly vybrány odbornou porotou již v předkolech, a to ze stovek operních pěvců.

Své schopnosti předvedou mladí umělci do 35 let nejprve v semifinálovém sobotním kole, třicítka nejúspěšnějších pak postoupí do finále, jež se koná o den později. Vyvrcholením soutěže bude pondělní koncert vítězů.

„Všichni pěvci nejsou žádní začátečníci, kteří se pokoušejí o zpěv, ale profesionálové, co podávají špičkové a stabilní výkony. Proto v semifinálovém a finálovém kole soutěže záleží spíš na momentálním výkonu pěvce, jak osloví odbornou porotu a jak dokáže přesvědčit o ztvárnění postavy,“ sdělil ředitel soutěže, žďárský tenorista Jakub Pustina, jenž usedne rovněž v porotě.

V jejím čele bude opět legendární sopranistka Gabriela Beňačková a výkony mladých pěvců ohodnotí ještě řada dalších odborníků, jako je třeba slovenský barytonista Šimon Svitok, umělecký ředitel Státní opery v Banské Bystrici, nebo dirigent Petr Chromčák.

Účastnit se mohou pouze očkovaní pěvci

Vítězové získají finanční ocenění, to však není hlavní benefit. „Když jsem soutěž před 14 lety zakládal, bylo mým cílem pomáhat mladým umělcům v nastartování kariéry. Dnes, když se dívám do historie soutěže a vidím, že naši vítězové jsou na nejprestižnějších operních scénách, jako je například Metropolitní opera v New Yorku, jsem opravdu spokojen,“ líčí ředitel soutěže.

Termíny koncertů 9. října - koncert semifinalistů, 10.30, sál hotelu Gustav Mahler

- koncert semifinalistů, 10.30, sál hotelu Gustav Mahler 10. října - koncert finalistů, 16.00, sál hotelu Gustav Mahler

- koncert finalistů, 16.00, sál hotelu Gustav Mahler 11. října - koncert vítězů, 18.00, sál hotelu Gustav Mahler

- koncert vítězů, 18.00, sál hotelu Gustav Mahler Vstupenky na koncert vítězů lze zakoupit v TIC Jihlava, ostatní koncerty jsou zdarma. Podmínky vstupu: platné očkování či negativní test.

Účastníci podle něj získají i důležité kontakty. Proto ostatně v porotě zasedají také intendanti a ředitelé divadel či uměleckých agentur. Letos soutěž otevírá i novou pěveckou divizi - Gustav Mahler, kde lze za přednes skladby Gustava Mahlera získat speciální cenu.

Loni se akce odehrát nemohla - čáru přes rozpočet jí udělal covid a po pár přesunech termínů byla zrušena. O to víc ale pořadatele těší, že se nyní mohou umělci představit veřejnosti.

„Podmínkou účasti pro pěvce je dokončené očkování a také jsme omezili kapacitu sálu pro diváky na polovinu. Bude zajištěna dezinfekce, kontrola bezinfekčnosti a židle v sále budou s dostatečnými rozestupy,“ popsal Pustina.