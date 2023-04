Stingův dvorní kytarista Miller představí v Humpolci svůj sólový projekt

Miller zahraje především skladby ze svého nového sólového alba Vagabond. Hostem hudebního večera v divadelním sále humpoleckého kina bude také zpěvák Vojtěch Dyk.

„Diváci se mohou těšit i na několik společných písní,“ říká Vendula Marešová, ředitelka Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci.

Miller je rodákem z Buenos Aires. V hudebním světě platí za vrcholného profesionála. Jeho spolupráce se Stingem trvá již desítky let. Podílí se na Stingově produkci nejen jako kytarista, ale i jako skladatel a aranžér. Složil například slavnou píseň „Shape of My Heart“.

„Jsem silně ovlivněn tím, jaký má Sting smysl pro harmonii, i stylem jeho skládání textů a písní. Já zkouším to samé aplikovat do instrumentální hudby. Vyjadřuji se pomocí hudebních aranžmá,“ netají se svou inspirací Dominic Miller, jehož hudební minulost je bohatá.

V 80. letech byl členem kapel World Party a King Swamp. Spolupracoval též s Philem Collinsem na albu „…But Seriously“, podílel se rovněž na druhém sólovém albu klávesisty Ricka Wrighta, člena skupiny Pink Floyd, spolupracoval s Paulem Simonem, Paulem Youngem a mnoha dalšími.

Na Vysočině nekoncertuje Miller poprvé. Slyšet ho lidé mohli například na hudebním festivalu Pacovský poledník. V Humpolci koncertoval naposledy v roce 2020. Po dubnové zastávce v Česku ho budou čekat koncertní vystoupení v Paříži, Londýně či v Drážďanech.