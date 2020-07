Brodu pomohou kompenzace, skatepark ve městě bude podle představ mladých

„Před několika dny Poslanecká sněmovna schválila městům a obcím kompenzace ve výši 1 200 korun na obyvatele za škrty, kterými je vláda o peníze připravila. Nám by se tak mělo vrátit zhruba 28 milionů korun,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Jan Tecl.



Podle něj by to mohlo znamenat, že by město nemuselo do dalších let odsouvat žádné investice původně plánované na letošek.

Je to měsíc, co se mezi zvažované akce, jež by se mohly odsunout do dalších let, zařadil právě skatepark a úpravu parkovacích stání podél bytovek v Ledečské ulici.

„Počítáme s tím, že bychom skatepark začali v letošním roce budovat a že by byl dokončen v roce příštím,“ potvrdil nyní místostarosta Libor Honzárek.

„Je to skvělá zpráva. Jsem velice rád, že i přes problémy s koronavirem vedení města myslí na mladší generace. Plníme tak jeden z cílů, s nímž jsme šli do voleb,“ neskrývá spokojenost zastupitel za Piráty Jan Kerber.

Právě Piráti byli v posledních letech hlavními iniciátory stavby.

Betonová vana na skoro tisíci metrech čtverečních

Nápad vybudovat v Havlíčkově Brodě nový skatepark se objevuje už roky. Mládež po něm volá minimálně deset let. Přesto pro mnoho lidí bylo velké překvapení, když právě skatepark díky hlasům mladé generace na podzim 2017 zvítězil ve veřejné anketě o co nejpotřebnější investici v Brodě.

Skatepark by se měl rozprostírat na ploše přibližně tisíc metrů čtverečních u severovýchodního obchvatu mezi koupalištěm a současnou zahrádkářskou kolonií Na Nebi. Bude mít podobu velké betonové vany s přibližně dvacítkou překážek. Uprostřed bude mít malý zatravněný ostrůvek.

„Jedná se o novostavbu celobetonového skateparku neboli nízké povrchové sportovní překážky ve volném prostoru. Jeho součástí jsou integrované překážky. Hřiště nebude oploceno,“ popsal vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

Ke skateparku povede nový krátký chodník, okolo bude vysázena tráva a na několika místech živý plot. Dle projektu se počítá s vybudováním odvodnění a retenční nádrže i pokácením jednoho stromu a výsadbou několika nových.

Na projektu se podílela i brodská skaterská komunita

Podle Kerbera se na tvorbě projektu skateparku podíleli i lidé z havlíčkobrodské skaterské komunity.

„Bude mít podobu, jakou brodští kluci chtěli. Vhodný bude nejen na skate, ale i pro bikery, koloběžkáře nebo inlinisty,“ podotkl zastupitel za Piráty.

I s daní by investice měla přijít na něco málo přes pět a půl milionu korun. Počítá se s tím, že by administrativní příprava, zaměření a vyhloubení místa pro skatepark proběhly v letošním roce. Samotné betonování pak na jaře roku příštího.

„To je potřeba dělat v jednom kuse, není možné betonovat nadvakrát,“ vysvětlil Kerber.



Skatepark sice v Havlíčkově Brodě už téměř dvacet let je - vypadá ale úplně jinak, než si dnešní generace „prkýnkářů“ představuje. Od roku 2002 se nachází poblíž řeky Sázavy za budovou katastrálního úřadu. Tvoří ho ovšem jen vyasfaltovaná plocha, na níž je pár kovových překážek a nakloněných rovin.

Proti asfaltovému hřišti psali mladí už před lety petici

S takovýmto hřištěm nebyli skateři spokojeni od počátku. V roce 2011 pak svůj názor dali najevo v petici, kterou podepsalo zhruba 250 lidí. Už tehdy autoři petice tvrdili, že stávající skatepark je příliš malý, neudržovaný a nebezpečný.

„Firma skatepark za celou dobu jen jednou přetřela a dotáhla povolené šrouby překážek. Současný stav skateparku není bezpečný ani dostačující pro množství sportovců, které toto zařízení využívá,“ uvedl před devíti roky autor tehdejší petice Pavel Marek.

Opakovaně si ale stěžovali i obyvatelé okolních domů. Vadil jim především hluk z kovových překážek, ale občas i hlasitější hudba nebo pokřikování omladiny.