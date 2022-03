Žďár postaví dvě nová dětská hřiště, vznikne také očekávaný park pro psy

„Do této oblasti rozvoje bychom chtěli investovat kolem pěti milionů korun ročně,“ uvedl žďárský starosta Martin Mrkos.

Nová dětská hřiště budou letos vybudována v Purkyňově ulici - za bytovými domy směrem k řece Sázavě, a také v parku na Farských humnech, přičemž na obou místech dosud fungovala jenom ve velmi skromném nebo již dosluhujícím režimu.

„S pracemi začne dodavatel pravděpodobně hned zjara, jak budou u konce všechny administrativní záležitosti. Hotovo by pak mělo být do konce června,“ upřesnil mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček s tím, že zakázku na všechna hřiště, včetně toho psího, získala společnost Yggdrasilmont.

Zakázka byla zadána formou Design & Build, tedy prostřednictvím jedné soutěže, ze které vzešel jediný dodavatel na celý proces - od projektové dokumentace přes povolování až po samotnou realizaci.

Dominantou křižníku bude strážní koš

Hlavní hrací prvek na ploše v Purkyňově ulici bude mít podobu lodi s kovovou skluzavkou a síťovým lezeckým tunelem. Doladí jej houpačka, lavičky a další mobiliář.

Bezbariérovému hřišti na Farských humnech bude zase dominovat velký křižník.

„Je doplněn soustavou kůlů, které slouží pro kotvení slackline, plachet proti slunci nebo jako sochařský doplněk. Centrální prvek kromě spousty sítí, lan a žebříků obsahuje i skluzavku, skrýš, deskový a horolezecký výlez. Hlavní dominantou je strážní koš,“ uvádí se k plánovému hřišti v projektové dokumentaci, která byla nedávno zveřejněna na rozvojovém webu města saarplan.cz.

Chybět nemá ani kolotoč, balanční prvky v podobě kanonů, samostatně stojící kůly pro slackline nebo workoutové hřiště v industriálním designu. Oddechová a hrací plocha na „Farčatech“ bude v duchu nové koncepce do budoucna tvořit jednu z těch centrálních - s širší nabídkou vyžití pro návštěvníky různého věku.

Po psím parku lidé touží už tři roky

Po letech čekání se svého hřiště brzy dočkají i majitelé psů, potažmo jejich mazlíčci. Žďárská veřejnost si tento projekt odhlasovala již v roce 2019 v participativním rozpočtu. Tehdy se zvažovalo umístění ve Vodárenské ulici v areálu u potoka Staviště, nyní však našla radnice pro zařízení jiné místo. Je jím areál takzvaného Ring parku, přesněji úsek mezi Göttlerovým rybníkem a garážemi pod sídlištěm Vodojem.

S tímto výběrem je spokojena i Kateřina Navrátilová, která projekt psího hřiště kdysi do participativního rozpočtu navrhovala - s cílem vylepšení veřejného prostoru a podpory široké komunity žďárských pejskařů.

„Jsem moc ráda, že se městu podařilo najít vhodný pozemek pro realizaci. Ten má, oproti původnímu záměru, výhodu například v přítomných stromech, které poskytnou stín, nebo v možnosti přístupu z více stran,“ popsala Navrátilová.

Navíc už nyní je podle ní tento prostor k venčení psů hojně využíván. „Také volba agility prvků splňuje moji představu. Navíc si uživatelé mohou okruhy částečně upravit pomocí mobilních prvků. Návrh se mi moc líbí a už se těšíme, až ho budeme moci vyzkoušet,“ dodala žďárská pejskařka.

Mnohá malá a neudržovaná hřiště zmizí

Cílem vypracované koncepce hřišť je vytvoření ucelené sítě těchto rekreačních a sportovních ploch. Návštěvníci - od batolat až po teenagery - by na nich měli podle radnice najít nápadité a kvalitní prvky, a to jak z hlediska funkce, tak i vzhledu. To vše v rozumné docházkové vzdálenosti.

Místní však musejí počítat i s tím, že některé plochy čeká v duchu nového systému zrušení. „Stávající síť městských hřišť ve Žďáře je přehuštěná, mnohé jsou navíc v havarijním stavu,“ podotkl starosta Mrkos.