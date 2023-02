„Součkova“ hřiště se mohou stavět, peněz z přestupu však získal Brod méně

„Vyhověli jsme žádosti FC Slovan. Proces změny územního plánu je tím dokončen. Po zákonné lhůtě se může tréninkové centrum začít projektovat,“ prohlásil po jednoznačném hlasování místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Tréninkové centrum bude obsahovat jedno klasické fotbalové hřiště a druhé o něco zmenšené s umělou trávou. Navazovat budou na stávající sportovní areál Na Losích pod Ledečskou ulicí. Umístěno bude do těsného sousedství házenkářských hřišť do prostor, kde donedávna stávala ubytovna Sport. Hřiště budou doplněna o příslušné zázemí a parkovací plochy.

Záměr na břehu řeky Sázavy si vynutil jisté ústupky ve vztahu k životnímu prostředí. V původní verzi totiž hřiště výrazně zasahovala do takzvaného lokálního biocentra. V remízcích podél řeky se vyskytují chránění a vzácní živočichové jako koroptve, ledňáčci, slepýši křehcí nebo motýli ohniváčci.

„Zásah do této chráněné oblasti by byl příliš citelný, to prostě nešlo. Nakonec jsme se dohodli na kompromisu, který nevadí fotbalistům, akceptují ho ochránci přírody i zemědělci hospodařící na sousedních pozemcích,“ vysvětlil už dříve Honzárek. I proto bude jedno z hřišť menší, druhé se posune dál od řeky a biocentrum dostane prostor západně od areálu.

„Olšový porost na břehu Sázavy je jednou z nejdůležitějších částí biocentra. Projekt byl upraven tak, aby právě tento porost zůstal a hřiště zasáhla do menší a ne tak zásadní části chráněného území,“ přidal se Václav Hlaváč, vedoucí Agentury ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě a zároveň zastupitel za opoziční uskupení Společně pro Brod.

Bez námitek, s autory petice se radní dohodli

Projekt se rovněž nelíbil velké části obyvatel bytovek nad budoucím sportovním areálem. Ti loni sepsali petici. Obávali se hluku i zabrání svého plácku na hraní a háje s ohništěm a posezením. Zároveň se jim nelíbila orientace parkoviště pod okny bytovek.

„S obyvateli jsme se dohodli na zachování části jejich zázemí. Tato věc se však řešila mimo změnu územního plánu. V rámci veřejného projednávání se neobjevila žádná námitka. Lidé mohli reagovat, ale nikdo tak neučinil,“ podotkl nyní Honzárek.

Rozhodnutí zastupitelů tak projekt poslalo do další fáze. Kdy se začnou dít další konkrétní kroky, však zatím není jasné. A už vůbec nikdo netuší, kdy by mohlo být tréninkové centrum postavené a mohlo by začít sloužit.

„Následovat bude zpracování projektu, žádost o podporu města, kraje a Fotbalové asociace ČR. Taky získání stavebního povolení a ve finále žádost o dotaci na tento projekt u Národní sportovní agentury nebo z některých dostupných státních titulů. Bohužel, v tuto chvíli vůbec nejsme schopni ani odhadnout časový horizont realizace projektu,“ uvedl pro web FC Slovan předseda fotbalového klubu Pavel Mazánek.

Místo 43 doputovalo 28 milionů

V tomtéž rozhovoru rovněž popsal, že to ani s penězi za přestup Tomáše Součka nebylo tak jednoznačné, jak se v minulosti psalo. Záložník do týmu West Ham United v anglické Premier League odcházel v roce 2020 z pražské Slavie. Protože ale v Brodě s fotbalem začínal, dle smlouvy určitá procenta z obchodu putovala na Vysočinu.

Podle dostupných údajů Tomáš Souček přestoupil do Anglie za celkovou částku 520 milionů korun. Naprostou většinu získala Slavia Praha. Spekulovalo se, že do FC Slovan připutuje 43 milionů. Ve skutečnosti to však bylo mnohem méně.

„Po všech odvodech daní, změně měnového kurzu, který se za tři roky, co nám peníze SK Slavia Praha splácela, výrazně změnil v náš neprospěch, z celkové hrubé částky z přestupu zbylo čistých zhruba 28 milionů korun,“ upřesnil pro klubový web Mazánek.

Z této sumy a s přispěním dotací chtějí fotbalisté navíc hradit rekonstrukci a nástavbu jižního křídla kabin. Před dvěma roky byla tato investice odhadována na 16 milionů korun. Dnešní ceny budou ještě o dost výš.

V souvislosti s tréninkovým centrem se pak hovoří o částce kolem 80 milionů korun. „Bude určitě potřeba spoluúčast ve formě dotací, naše peníze stačit nebudou,“ upozornil už dříve Mazánek. Zahájení stavby TCM je tak odvislé především od toho, kdy a jaký podíl z jiných zdrojů se fotbalistům podaří získat.