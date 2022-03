Brodský hřbitov se brzy zaplní, plány na jeho rozšíření počítají s vodou

„Na Novém hřbitově je v současné době zhruba šest tisíc hrobových míst, čímž je jeho kapacita téměř naplněna,“ uvedl vedoucí správy hřbitovů technických služeb Radek Stejskal.

Podle vedoucího odboru rozvoje města Josefa Beneše zbývá volných přibližně dvě stě míst. „Počítáme, že se zaplní v průběhu zhruba dvou let,“ konstatoval Stejskal.

O urnové hroby byl velký zájem hlavně v posledních dvou covidových rocích. Pozůstalí své blízké mnohem častější nechali zpopelnit a popel následně uložit do uren. Na hřbitově je sice vsypová loučka, ale venkovní kolumbárium tam zatím chybí.

Město chce být na situaci připraveno, a proto s předstihem naplánovalo zvýšení kapacity hřbitova. „Jeho rozšíření plánujeme v prostoru ohraničeném ohradní zdí kolem vsypové loučky,“ přiblížil Stejskal.

Vedení radnice nechalo vypracovat architektonickou a urbanistickou studii, jak by nová část hřbitova mohla po dokončení vypadat. Vkusné a zároveň moderní prostředí nabídne místa pro urnové i klasické hroby a právě i venkovní kolumbárium.

Kolik nových míst zde vznikne, bude záležet na penězích, celkové ploše a míře její „zastavěnosti“. To přesněji vyčíslí až projektová dokumentace, kterou nyní nechalo vedení radnice zpracovat.

„Určitě by míst mělo být přes tisíc, počáteční odhady se pohybují přibližně kolem patnácti set nových míst,“ naznačil Stejskal.

Architektonická studie navrhující pro stavbu využít zejména betonové prefabrikáty sklízí ve výborech i u vedení města vesměs pochvaly. Jedna věc je však zatím sporná. A tou je pro hřbitovy neobvyklý vodní prvek.

Ve hře je i „řeka zapomnění“

Architekti navrhují vytvořit před novým kolumbáriem umělý bazének, který by měl imitovat potůček. K urnám by se přes něj chodilo po malém mostě. Zda to tak nakonec i bude, však zatím není jisté. To bude předmětem dalších jednání a rozhodování.

„Chtěli jsme tomu dát i hlubší duchovně-pietní rozměr a využít netradiční prvek. Potok by měl symbolizovat řeku zapomnění, přes níž Cháron převážel duše do říše zemřelých. Ovšem je zatím nevyřešenou otázkou, jak komplikované by pak byly provoz a údržba bazénu. Přece jen, na hřbitově je mnoho zeleně,“ vysvětluje místostarosta Libor Honzárek.

V rámci úprav doznají změn i cestní sítě, hřbitov doplní nová zeleň a mobiliář, vznikne i místo pro odpočinek či rozjímání.

Součástí prací bude rovněž oprava hřbitovní zdi a renovace boční vstupní brány.

„Opravený boční vstup by v budoucnu mohl být pro veřejnost otevřen ve stejných hodinách jako hlavní brána, tedy od dubna do října od 7 do 21 hodin a od listopadu do března od 7 do 19 hodin,“ doplnila mluvčí městského úřadu Alena Doležalová.

Na úpravách se začne pracovat nejdřív za rok

Kdy s úpravami město začne, není zatím zcela jasné. Nejdříve by se tak mohlo stát v příštím roce. „V letošním roce bude po administrativní stránce investice připravena k realizaci. Bude záležet na novém zastupitelstvu, zda ji v roce 2023 spustí,“ poznamenal Honzárek.

Důležitá při rozhodování bude i finanční stránka. Podle Josefa Beneše hovoří architektonická studie o nákladech minimálně 15 milionů korun. „Osobně si myslím, že to ale ve skutečnosti může být až dvojnásobek,“ podotkl.

Desítky milionů přitom už město v posledních letech do úprav navázaných na městský hřbitov investovalo. Více než 17 milionů korun stála obřadní síň, která slouží od roku 2013. Jeden a čtvrt milionu město v roce 2018 zaplatilo za kontroverzní pomník padlým. A dalších 24 milionů korun stálo o rok později nově vybudované parkoviště.

I přes vznik venkovního kolumbária a nových urnových hrobů nebude nový hřbitov zastavěn úplně celý. Podobná plocha o rozměrech zhruba 80 krát 80 metrů ještě zůstane volná pro další případné rozšíření v budoucnu.