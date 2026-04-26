Brod zachrání dlouho opomenutou zříceninu. Je dosud zahalená řadou tajemství

  12:16
Město Havlíčkův Brod se bude více starat o hrad Ronovec. Ten se sice nachází u Břevnice, mimo katastrální území Brodu, je však jeho majetkem a s historií města je úzce spjatý. Na záchranné práce letos radnice uvolní jeden milion korun. Archeologové tu při průzkumu očekávají řadu cenných nálezů.
Na zřícenině hradu Ronovec spolek Osgord pořádá několikrát do roka brigády. Společně se snaží očistit zdivo, vyndat uvolněné kameny, ale také posekat trávu nebo odstranit náletové křoviny. | foto: Libor Blažek

Hrad Ronovec je dosud z velké části zahalen tajemstvím. Pochází nejspíše z 13. století, jeho prvním doloženým majitelem byl Smil z Lichtenburka. Tento bohatý šlechtic stál i za rozvojem těžby stříbrné rudy v okolí dnešního Brodu. Ronovec mohl být tehdejším správním sídlem. O původním vzhledu hradu však žádné zprávy nejsou, lze ho jen odhadovat z dochovaných zdí.

Dlouhé roky stál stranou zájmu města. Však už od roku 1544 je uváděn jako pustý, takřka nikdo se o něj nestaral ani v posledních desetiletích. Na jeho skrytý potenciál až před dvěma roky upozornila parta přátel, kteří ke zřícenině vyráželi v dětství za dobrodružstvím. Sestavili spolek Osgord a začali se čistě dobrovolně jeho údržbě věnovat.

Zřícenina hradu Ronovec má neopakovatelnou atmosféru. Do budoucna by toho chtělo město využít a přímo v upravených rozvalinách pořádat občasné kulturní a společenské akce.
Nejzachovalejší částí hradu je obdélníková místnost. Přátelé ze spolku Osgord (na snímku ve světlém triku Vojtěch Ondrák a v tmavé košili Jan Dlesk) ji pojmenovali Rytířský sál. Byť dobře vědí, že ani v dobách největší slávy Ronovce to nikterak honosný sál nebyl.
„K Ronovci jsme si už v mládí vytvořili až romantický vztah. Pak jsme se rozprchli na vysoké školy a do práce. Ale po letech jsme se zase dokázali dát – hlavně díky svatbám – dohromady. Právě po jedné ze svateb jsme se sem vydali a viděli, jak to tu vypadá. Začala v nás hlodat myšlenka, že může být v našich silách s tím místem něco udělat,“ popsal motivaci spolku jeho člen Jan Dlesk.

Vyjednali si podporu města, stali se správci tohoto zajímavého místa a začali podle svých možností zříceninu udržovat. Výrazněji ruku k obnově takřka zaniklé památky letos přidává i radnice.

Odkrýt zdivo, očistit korunu, doplnit kameny

„Je to nejen naše historické, ale také majetkové dědictví. Hrad Ronovec patří nerozlučně k historii Havlíčkova Brodu. Založil ho významný velmož Smil z Lichtenburka, který stál u rozmachu našeho města,“ přibližuje důvod pro participaci radnice brodský starosta Zbyněk Stejskal.

Město na práce na hradě letos poskytne jeden milion korun. „Bude uvolňován postupně podle průběhu prací. Jde o účelně vynaložené prostředky,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Zahájení záchrany areálu hradu ze strany města považuje za symbolický počin. „Kdy jindy bychom měli začít obnovu soukromého hradu Smila z Lichtenburka, který formálně založil středověké hornické město Brod,“ naráží na skutečnost, že si město v letošním roce připomíná výročí 770 let od první písemné zmínky o Brodě.

Cílem záchranných prací, na nichž se už dohodli památkáři s archeology, projektanty i zástupci radnice a spolku Osgord, je zakonzervovat podobu hradu v terénu. „V plánu není žádná velká dostavba. Cílovým stavem je odkrýt zdivo pod úroveň terénu, očistit korunu zdiva a částečně ji doplnit vypadanými kameny,“ popsala Jana Vránová z oddělení sekretariátu a komunikace městského úřadu.

„Díky rekonstrukci ubude v areálu hodně materiálu a hrad bude čitelnější. Sníží se také koruny zdiva, které budou očištěny od rozpadlého materiálu a částečně přizděny. Pokud by se podařilo rekonstrukci provést tak, že i z vnější strany budou patrné hradby, byla bych spokojená,“ prozradila projektantka Jana Strnadová.

Pořád je tam šance něco najít, tvrdí archeolog

V souvislosti s úpravami zříceniny a odkryvem materiálu se nabízí také navázání na archeologické bádání v lokalitě z minulého století. V 70. letech zde amatérský archeolog a nadšenec Josef Čapek z nedaleké Dolní Krupé uskutečnil řadu objevů. Všechny nálezy tenkrát také důkladně zdokumentoval. Na jedné z hradních zdí to dokonce připomíná pamětní deska.

„Jsme přesvědčení, že je zde pořád ještě možné najít předměty. Předpokládáme typické nálezy z období středověku, jako je keramika, která se na hradech hojně používala. Lze očekávat i železné předměty, jako jsou hřebíky, podkovy, nože a možná i vzácnější nálezy zbraní – jsme přece jen na šlechtickém sídle,“ domnívá se archeolog Galerie a muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Josef Krpálek.

Na již uskutečněné archeologické výzkumy a práci Josefa Čapka chce navázat i Městské divadlo a kino Ostrov. To na květen připravilo v Reynkově galerii na Staré radnici výstavu artefaktů, které se vážou ke hradu nebo byly v areálu nalezeny. Vernisáž je v plánu na 8. května.

Spolek Osgord nadále počítá s dobrovolnými brigádami. Ty pořádá několikrát do roka. Spočívají obvykle v odstraňování náletových dřevin a keřů a v sanaci hromad kamení a hlíny. Brigádníci kameny čistí a rozdělují podle velikosti. Takto roztříděný materiál pak bude použit na dostavbu koruny zdiva.

„Další projekt pak učiní z Ronovce novinku v příměstském cestovním ruchu. Vznikne zde totiž úplně nová značená trasa vedoucí z Břevnice na hrad,“ doplnila Jana Vránová.

„Z Ronovce se v budoucnu může stát místo s unikátním geniem loci. Místem setkávání, kde ožije kultura i historie a kde bude možné pořádat zajímavé akce,“ uzavřel starosta Stejskal.

