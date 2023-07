Z torza pivovaru v areálu hradu Kámen vznikne nové návštěvnické centrum

Investor, jímž je Kraj Vysočina, aktuálně hledá dodavatele stavby. Se samotnými pracemi, jejichž cena je odhadnuta na 22 milionů korun, by pak chtěl začít na počátku letošního října.

„Budou trvat zhruba dva roky s tím, že nový objekt bude zpřístupněn současně s dokončením generální opravy gotického hradu. Ta začne v podobném termínu a bude důvodem pro dlouhodobější uzavření této historické památky ve vlastnictví kraje,“ přiblížil vysočinský hejtman Vítězslav Schrek.

Návštěvnické centrum vznikne v místech bývalého pivovaru nedaleko vstupní brány do hradního areálu. Pivovar již ale na místě nestojí, zůstaly z něj pouze základy a části zdiva. Do 70. let minulého století postupně chátral, poté byl přestavěn na budovu s toaletami pro návštěvníky.

Jeho demolice začala v roce 2020, kdy se stavba návštěvnického centra rozběhla poprvé. Z důvodu rozsáhlých archeologických nálezů byla ovšem činnost následně pozastavena a celý projekt musel být přepracován.

Dvě patra budou patřit turistům

Nyní dojde při budování zázemí pro turisty k částečné obnově zaniklého pivovaru, včetně střechy a oken v dochované obvodové zdi. Nová stavba je navržena jako třípodlažní objekt, včetně podkrovní části. První dvě patra budou patřit turistům, třetí pak zaměstnancům.

„Centrum nabídne návštěvnické zázemí s pokladnou a prostorem pro prodej drobných suvenýrů, občerstvením a sociálním zařízením, dále multifunkční kulturní prostor a kancelář pro personál hradu,“ vyjmenoval Roman Fabeš, krajský náměstek pro oblast kultury a památkové péče.

V nejnižším podlaží stavby budou zároveň prezentovány historické konstrukce, pocházející pravděpodobně ze středověku. Při sestupu do přízemí návštěvník například nahlédne skrze speciální roštovou podlahu na původní historické základy.

„V přízemním podlaží bude také prezentován nález historické studny. Tyto konstrukce byly nalezeny při archeologickém průzkumu během bouracích prací původní stavební zakázky,“ doplnil Vítězslav Schrek.

Historický motocykl jako lákadlo

Interiér zázemí pro návštěvníky oživí rovněž historický motocykl - poslouží jako logické provázání s hradem, jeho stěžejní expozicí motorek i s novodobou historií obce Kámen. Nepůjde však o sbírkový kus, ale spíše o marketingové lákadlo. „Lidé se s motocyklem budou moci například vyfotografovat,“ řekl hejtman.

Cílem podle něj je, aby bylo nové návštěvnické centrum dokončeno společně s velkou opravou hradu, a to přibližně na podzim roku 2025. Turisty by obnovený areál mohl poté přivítat hned v nadcházející návštěvnické sezoně, tedy zhruba v polovině roku 2026.

Zmíněná generální rekonstrukce hradu vyjde na přibližně 110 milionů korun. Kraji se však podařilo na tuto zakázku získat dotaci, která pokryje větší část nákladů.

Po opravách se hrad Kámen dočká kromě jiného nové fasády, zmodernizovaných prohlídkových tras nebo heren pro děti.