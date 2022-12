Hotel Přibyslav končí, městem se šíří obavy z proměny v dělnickou ubytovnu

Provozovat v současné době velký hotel s kapacitou 80 lůžek, jehož součástí je i restaurace, není nic snadného. Nejprve nucené omezení provozu v době proticovidových opatření, vzápětí extrémní růst cen energií a vysoká inflace. Není proto divu, že provozovatel toho má dost a rozhodl se s hotelem skončit.

Co však bude se zařízením, jež se nejen díky svému názvu stalo synonymem čtyřtisícového města, není jasné. Jeho vlastníkem je, jak také v případě Přibyslavi jinak, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS). Jedná se o neziskovou organizaci sdružující dobrovolné hasiče v celé republice.

„Chtěli bychom, aby hotel fungoval dál v dosavadním režimu, tedy jako plnohodnotný hotel. Pokud se nepodaří nalézt zájemce, budeme muset jeho provoz utlumit a vyřešit to jinak,“ uvedla starostka SHČMS Monika Němečková.

Podle přibyslavského starosty Martina Kamaráda se však nájemce, který by udržel současný provoz, nalézt zatím nepodařilo. A městem se začaly šířit jen částečně podložené spekulace, že z vyhlášeného hotelu se stane ubytovna pro dělníky.

„Vážným zájemcem byla agentura, která zajišťuje příchod zahraničních dělníků do továren v Havlíčkově Brodě. To jsme vnímali jako velké bezpečnostní riziko, které by mělo negativní vliv nejen na okolí hotelu,“ konstatoval Kamarád.

Majitel by měl zohlednit i okolí, tvrdí starosta

Vedení města na možný problém majitele ubytovacího zařízení upozorňovalo a jednalo s ním. „Argumentovali jsme i tím, že vlastníkovi hotelu takové využití nebude dělat dobré jméno. Byť je to soukromá budova, majitel by měl při provozu zohlednit i okolí,“ dodal starosta.

Se svým apelem radnice, zdá se, uspěla. „Přibyslav se momentálně nemusí bát, že by se z hotelu stala dělnická ubytovna,“ ujistila Monika Němečková.

Sdružení hasičů jedná s dalšími zájemci, ale před podpisem smlouvy s žádným z nich ještě nejsou. Jak Němečková sdělila, prioritou hasičů je najít někoho, kdo bude hotel i nadále provozovat se všemi jeho službami tak, jako to je doposud.

„Už se objevila myšlenka, že bychom hotel provozovali sami. Ale to jsme rychle zavrhli. Jsme nezisková organizace, s provozem hotelu nemáme zkušenosti. Na centrále nás je jen osm, stejný počet lidí bychom museli zaměstnat v hotelu. To nejde,“ vysvětlila.

Pro hasiče by starost o areál byla i neúnosnou finanční zátěží. Jeho provoz může přijít na částku kolem deseti milionů korun ročně. A vkládat do hotelu takové peníze není v možnostech dobrovolných hasičů.

Původně bylo zařízení ze stavebních buněk

Co s hotelem stojícím nad výpadovkou z města na Žďár nad Sázavou bude a jak to celé skončí, je velkým otazníkem. „Bedlivě budeme celou situaci sledovat. Případnému vzniku dělnické ubytovny bychom se bránili všemi možnými prostředky,“ tvrdí starosta Kamarád.

Pokud by nevyšel další provoz hotelu, viděl by budoucnost zařízení v přestavbě na sociální byty či chráněné bydlení. To je věc, kterou by Přibyslav potřebovala a dokázala zaplnit. „Záleželo by i na vstupu Kraje Vysočina do případného záměru. A samozřejmě, musel by k tomu být ochoten vlastník,“ podotkl Martin Kamarád.

Hotel Přibyslav má za sebou nedlouhou, ale poměrně zajímavou historii. Původně vznikl jako levná ubytovna pro dobrovolné hasiče, kteří do Přibyslavi, kde je Centrum hasičského hnutí a hasičské muzeum, přijedou a potřebují při nejrůznějších akcích nocleh. Postaven byl ze stavebních buněk, otevíral se v srpnu 1981.

V počátku ho provozovalo právě Centrum hasičského hnutí. Po pár letech ho začalo pronajímat soukromým podnikatelům. Jeden z nich vystavěl novou terasu. Zařízení však rychle stárlo a počátkem 21. století už byla rekonstrukce nevyhnutelná.

Přestavba začala v létě 2006. Rok předtím hotel koupila Hasičská vzájemná pojišťovna a právě ona projekt za 40 milionů financovala. Původní hotel ze stavebních buněk byl zcela zbourán a na jeho místě vyrostla velká zděná budova pro osm desítek hostů s příslušným zázemím.

Rekonstrukce trvala rok, později byla přistavěna přístavba s multimediální učebnou, vznikly i nové tenisové kurty. Nyní je vlastníkem hotelu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.